Alexandru Arşinel, plângând în hohote la aflarea morţii Stelei Popescu: „Acum mă duc la ea acasă. Nu ştiu ce se întâmplă“

„Acum mă duc la ea acasă. Nu ştiu ce se întâmplă. M-a sunat acum cinci minute Ursu Adrian. Vai de mine!“, a spus Alexandru Arşinel, plângând în hohote, potrivit News.ro.

Contactat de „Adevărul“, Arşinel a spus cuprins de durere: „Nu ştim nimic, deocamdată este medicul legist aici, verifică. A trecut foarte repede. Suntem daţi peste cap. Nu ne-am organizat cu nimic, nu ştim nimic“.





Totodată, Florin Piersic spune că „a înlemnit“ în faţa anunţului.

„Nu-mi vine să cred, am înlemnit! Niciodată nu am auzit-o spunând vreun cuvânt rău, niciodată nu am văzut-o tristă, decepţionată. Nu îmi vine să cred! Pentru mine, Stela Popescu nu a murit!“, a declarat Florin Piersic în direct, la Antena 3.

Actriţa Stela Popescu a murit , astăzi, la vârsta de 81 de ani, în urma unui stop cardiorespirator. Actriţa a fost găsită la ora 15.50, de un echipaj SMURD, fară suflare, în propria casă.

