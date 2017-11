A murit Malcolm Young de la AC/DC

„Astăzi, cu adâncă tristeţe în suflet anunţăm decesul lui Malcolm Young. Malcolm, alături de Angus, a fost fondatorul şi creatorul AC/DC. Cu o enormă dăruire şi implicare era forţa din spatele trupei. Ca şi chitarist, compozitor şi vizionar, fost un perfecţionist şi un om unic”, se arată în comunicatul oficial al trupei.

Malcom Young avea 64 de ani. A făcut parte din AC/DC din 1973 până în 2014 când s-a retras din motive de sănătate. Decesul lui Malcom Young vine la doar o lună de la moartea fratelui său George Young, care avea 70 de ani.

„Cu o durere profundă vă informăm despre moartea lui Malcolm Young, iubit soţ, tată, bunic şi frate. Malcolm suferea de demenţă de mai mulţi ani şi a murit liniştit cu familia lângă patul lui. Renumit pentru talentul său muzical, Malcolm a fost compozitor, chitarist, interpret, producător şi vizionar care a inspirat numeroase persoane. Malcolm este supravegheat de soţia lui iubitoare O'Linda, copiii Cara şi Ross, ginerele Josh, trei nepoţi, sora şi fratele. Mulţumind tuturor pentru sprijinul copleşitor şi pentru condoleanţele sincere, familia cere să-i respectaţi intimitatea în această perioadă dureroasă. Pentru cei care doresc să trimită mesaje familiei, vizitaţi site-ul Sydney Morning Herald Malcolm Young Memorial, ce va fi disponibil săptămâna viitoare. În loc de flori, familia vă cere să trimiteţi donaţii către Armata Salvării“, se arată într-o postare pe pagina de Facebook AC/DC.

Cariera lui Malcolm Young, co-fondator al formaţiei rock australiene AC/DC, s-a întins pe parcursul a mai bine de patru decenii. Născut pe 6 ianuarie 1953, în Glasgow (Scoţia), Malcolm Young a fost descris de colegii de trupă drept ”forţa care punea lucrurile în mişcare” şi ca ”lider” al grupului. Compozitor şi chitarist al formaţiei, el a lucrat la 17 albume ale trupei, de la ”High Voltage”, debutul din 1975, până la ”Black Ice” (2008). Numele său apare şi pe albumul ”Rock or Bust”, apărut în noiembrie 2014, fiind creditat pentru compoziţie. Toate partiturile sunt interpretate însă de nepotul său, Stevie Young, scrie News.ro.





Inspirat de fratele mai mare, George, care a făcut parte din grupul Easybeats, el a pus bazele trupei AC/DC, alături de mezinul familiei, Angus. O lungă perioadă s-a luptat cu dependenţa de alcool, iar în 1988, la scurt timp după lansarea albumului ”Blow Up Your Video”, a realizat că lucrurile scăpaseră de sub control. Astfel, a luat o scurtă pauză din trupă şi a revenit în 1990, înregistrând şi lansând unul dintre cele mai de succes albume ale formaţiei - ”The Razor Edge”.