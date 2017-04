A murit Cuba Gooding Sr: cântăreţul avea 74 de ani

Tatăl actorului Cuba Gooding Jr a fost găsit mort în maşina lui parcată pe Woodland Hills, un cartier din nord-estul Californiei, potrivit The Independent.

Un reprezentant al poliţiei a precizat că nu există indicii că ar fi vorba despre omucidere, însă site-ul TMZ.com notează că decesul ar fi putut fi provocat de o supradoză.

Gooding s-a evidenţiat prin timbrul vocii sale înalte şi calde în trupa de soul The Main Ingredient, care a devenit cunoscută în anii ‘70 graţie unor hit-uri ca „Everybody Plays the Fool“ şi „Just Don’t Want To Be Lonely“.

În anul 1978, Cuba Gooding Sr a debutat solo cu albumul „The First Cuba Gooding Album“, însă nu s-a bucurat de un succes răsunător.

Fiul cântăreţului, câştigător al premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar în filmul „Jerry Maguire“ (1996), a vorbit recent despre tatăl său, amintindu-şi de un eveniment pe care acesta l-a susţinut la Disneyland. „M-a invitat pe scenă alături de el şi m-a lăsat să termin cântecul, pentru că îl auzisem cântat de atâtea ori înainte. Am trăit atunci o mulţime de sentimente, mă simţeam ca un rege“, a povestit Cuba Gooding Jr, citat de „The Independent“.

Gooding Sr şi soţia sa, Shirley, au avut împreună patru copii: actorii Cuba şi Omar, muzicianul Tommy şi April. Cuplul s-a destrămat în 1974, dar divorţul a fost finalizat în 1995.