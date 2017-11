Încă 20 de persoane îl acuză pe Kevin Spacey de „comportament inadecvat“: cei afectaţi spun că s-au simţit neputincioşi

Derapajele comportamentale ale lui Kevin Spacey au intrat în atenţia presei după ce Anthony Rapp, cunoscut din serialul „Star Trek: Discovery“, l-a acuzat că i-a făcut avansuri sexuale în anul 1986, pe când avea doar 14 ani. La scurt timp, Spacey a publicat un mesaj pe Twitter în care îi cere iertare, precizând însă că nu-şi aminteşte cu exactitate ce s-a întâmplat în acea noapte, având în vedere că era sub influenţa alcoolului şi că au trecut 30 de ani de atunci.

După dezvăluirile lui Rapp, numeroase acuzaţii de hărţuire sexuală l-au vizat pe Spacey, inclusiv venite din partea fiului actorului Richard Dreyfuss şi a mai multor membri ai echipei serialului Netflix „House of Cards“.

În urma valului de acuze, Kevin Spacey a fost concediat de Netflix şi, într-o decizie fără precedent la Hollywood , a fost înlocuit de regizorul Ridley Scott în drama „All the Money in the World“, producţie deja finalizată şi care va avea premiera în luna decembrie. Rolul lui Spacey va fi făcut de Christopher Plummer (87 de ani), care a început deja filmările.