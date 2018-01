Au început înscrierile în programul METRO Potentials – program internaţional de management intensiv pentru tinerii cu potenţial

Lansat în această lună, programul îşi propune selecţia şi training-ul tinerilor cu motivaţie pentru dezvoltarea personală şi profesională, viitori manageri în cadrul METRO Cash & Carry România. Pe durata celor 2 ani, participanţii la programul METRO Potentials vor fi implicaţi în proiecte în ţară şi străinătate, atat în magazinele locale METRO, cât şi în sediul central din Germania. Tinerii care au absolvit un masterat se pot înscrie în programul internaţional de management METRO Potentials, accesând următorul link.

Printre condiţiile de intrare în procesul de selecţie se numără vârsta, care trebuie să fie între 23 şi 28 de ani şi o diplomă de masterat, indiferent de specializare. Totodată, recrutorii vor căuta în CV activităţi extracuriculare derulate în timpul anilor de studiu şi experienţă internaţională. Aceasta poate fi dovedită prin participarea în programe ca Erasmus, Work and Travel, burse sau alte programe de studiu în străinătate. Pe lângă aceste cerinţe, candidatul trebuie să aibă o atitudine pozitivă, deschidere pentru învăţare şi oameni, cunoştinţe foarte bune de limba engleză, iar experienţa de lucru nu trebuie să depăşească 3 ani.

Procesul de recrutare este coordonat de Departamentul de Resurse Umane al METRO Cash & Carry România şi a fost demarat în luna ianuarie 2018. Selecţia include o fază naţională şi una internaţională, urmând ca 1 septembrie 2018 să fie prima zi de activitate.

„Programul este împărţit în 5 faze de training, primele 3 având o durată de 6 luni, iar ultimele două câte 3 luni. Participanţii vor trece succesiv prin business-ul naţional, urmând ca mai apoi să se pregătească alături de specialiştii METRO dintr-o ţară străină. În plus, vor acumula experienţă şi la sediul central al METRO din Germania. Credem cu adevarat ca atragerea, dezvoltarea si mentinerea unora dintre cei mai buni absolventi in programul METRO Potentials va aduce o valoare semnificativa organizatiei noastre si de asemenea, le va asigura rapid tinerilor absolvenţi accesul la o carieră in management” a declarat Andreea Tiscovschi, Recruitment & Development Manager - Metro Cash & Carry România.

Programul atrage în fiecare an un număr mare de participanţi în procesul de selecţie datorită expunerii internaţionale şi procesului de învăţare accelerat. Cornel Oprea, candidat selectat în cadrul METRO Potentials in 2016, lucrează acum alături de profesioniştii METRO din Japonia. “Programul este cu adevărat o provocare datorită ritmului accelerat de învăţare şi expunerea la mediul internaţional. Frumuseţea METRO Potentials vine din faptul că nu ai o poziţie predefinită, ci eşti implicat în proiecte pe diverse teme. Scopul este să vezi şi să înţelegi cât mai multe despre METRO, pentru ca atunci când revii în ţară să poţi îndeplini cu succes task-urile unei poziţii de lider şi să coordonezi eficient o echipă.” afirmă tânărul, care în luna septembrie a acestui an va finaliza programul METRO Potentials.

Poţi afla mai multe despre programul METRO Potentials şi poţi aplica dacă accesezi următorul LINK