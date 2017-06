Elevi români, campioni la competiţia internaţională pentru elevii programatori, CoderDojo Coolest Projects

Matei Caravaţeanu, cel mai tânăr participant din partea României la concursul CoderDojo Coolest Projects 2017, este membru al echipei @Academy+Plus de la CoderDojo Cluj-Napoca. El are 9 ani şi a câştigat premiul I la categoria Dezvoltare de jocuri, sub 12 ani, pentru proiectul The Lost World, un joc care îţi oferă posibilitatea să explorezi o lume post-apocaliptică.

„Rezultatele pe care le-am obţinut anul acesta la CoderDojo Coolest Projects sunt deosebit de importante pentru noi. Matei Caravaţeanu este un copil foarte, foarte bun, iar acest premiu îi va da şi mai multă siguranţă în proiectele viitoare. Am avut foarte multă încredere în Matei încă de acum 3 ani, când l-am adus pentru prima dată la atelierele CoderDojo, deşi avea doar 6 ani. El este şi motivul pentru care am devenit voluntar, pentru că era considerat prea mic atunci de către ceilalţi mentori şi mi-am dorit să-i fiu alături. Abia aştept să descopăr ce va face în continuare”, a declarat Ioana Chereş, mentor al echipei din Cluj-Napoca.

„Am pornit la drum încrezători, dar cu emoţii fireşti. Toţi elevii au făcut o treabă excelentă, s-au pregătit serios, iar asta s-a văzut şi în rezultatele obţinute. Cel mai mult ne bucură că am putut fi alături de ei în această experienţă deosebită, suntem convinşi că este doar începutul şi că vom auzi curând mai multe despre realizările lor”, a declarat lectorul universitar, dr. Alexandra Fortiş la Universitatea de Vest din Timişoara şi director al Institutului GeoGebra, România.

Membrii atelierelor CoderDojo Timişoara au participat la concurs cu 10 proiecte, dintre care 6 au ocupat locuri pe podium. Victor Fortiş şi Elisa Erzse, din echipa @CD Loga, au fost câştigătorii categoriei Scratch, la subcategoria de vârstă peste 13 ani, pentru proiectul Terrabots, un joc puzzle-platformer în care roboţii Terrabots sunt folosiţi pentru a descoperi alte planete. Patrick Lenis, Victor Baican şi Cezar Făgădar, membri ai echipelor @temirice şi @Startup Hub, au luat locul 1 la categoria Dezvoltare de jocuri, peste 14 ani, pentru dezvoltarea proiectului Shase. Mircea Şerbănescu, David Babescu şi Dariana Dorin, membri ai echipei @FEAA, au câştigat cu proiectul Blind Helper, un dispozitiv pentru oamenii cu deficienţe de vedere, la categoria Hardware, sub 14 ani.

Tot la categoria Hardware, însă la subcategoria peste 14 ani, câştigătoarea premiului I a fost Laura Chirilă, cu proiectul MindRobot, un robot construit pe baza unui microcomputer Raspberry Pi ce poate fi controlat cu ajutorul unui set de căşti Emotiv Insight. Sebastian Maleş, membru al echipei @temirice şi unul dintre autorii proiectului “Site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş”, a ocupat locul 2 la categoria Websites, peste 14 ani. Roxana Drăghia, Andrei Mătrăgună şi Andreea Pintea, membri ai echipei @CD Loga, autorii proiectului Lights Among Us, s-au clasat pe locul 2 la categoria Evolution – Proiecte complexe.

CoderDojo este o comunitate globală de cluburi de programare non-profit, iniţiată în Irlanda în anul 2011, ce are ca scop susţinerea copiilor cu vârste între 7 şi 17 ani care doresc să înveţe programare într-un mediu informal. Competiţia CoderDojo Coolest Projects, un concurs ce reuneşte copii şi tineri din întreaga lume, are loc în fiecare an la Royal Dublin Society Arena, din Irlanda, unde sunt premiate cele mai bune şi inovatoare site-uri web, aplicaţii, programe sau jocuri.