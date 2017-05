Ministerul Educaţiei va urgenta înnoirea manualelor şcolare, pentru a încheia procedura în 2020; se are în vedere şi o platformă pentru lecţii alternative

Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a declarat, joi, în timpul unei vizite în Arad, că una din priorităţile sale este înnoirea manualelor şcolare, proces care va fi urgentat, pentru a se încheia cu şase ani mai devreme decât se stabilise iniţial.

”Vom face o corecţie la înnoirea manualelor şcolare. După cum ştiţi, în fiecare an introducem manuale noi pentru un an de studii, ceea ce înseamnă că pentru clasa a XII-a am ajunge în 2026. Încercăm ca pentru anul şcolar 2018/2019 să producem simultan pentru gimnaziu, iar în 2019/2020 să producem pentru liceu, astfel încât procesul de înnoire să se finalizeze în 2020, nu 2026”, a spus Pavel Năstase.

Ministrul a declarat că se va încuraja şi folosirea resurselor educaţionale deschise, alternative.

”Vorbim de materiale digitalizate puse pe internet, unde profesorii ţin aceste lecţii online, le încarcă fără drepturi de autor, devenind lecţii publice”, a precizat ministrul.

Năstase a spus că se are în vedere realizarea unei platforme online care să găzduiască astfel de lecţii filmate de către profesori şi la care să aibă acces atât dascălii, cât şi elevii.

”Vrem să instituţionalizăm această practică (...) Deja în alte ţări s-a realizat acest lucru”, a spus ministrul.

De asemenea, Pavel Năstase a declarat că se lucrează la introducerea manualelor digitale, motiv pentru care se va investi şi în extinderea accesului la internet în şcoli.

”Noi avem puncte unice de acces la internet în toate şcolile din România, dar în programul de guvernare avem o măsură prin care vom introduce internetul la nivel de clase, astfel încât să se poată accesa şi manualele digitale”, a spus ministrul.

Pavel Năstase a fost prezent în Arad pentru a participa la Târgul EDU2JOB (care include un târg a locurilor de muncă, un târg al educaţiei şi unul al firmelor de exerciţiu), pentru inaugrarea unui nou sediu al Inspectoratul Şcolar Judeţean şi pentru o întâlnire cu inspectorii şcolari generali judeţeni.