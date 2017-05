Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit sâmbătă dimineaţa timp de şase ore pentru efectuarea unor lucrări de mentenanţă

De altfel, reactorul 1 de la Cernavodă a fost deconectat în mod controlat de la SEN pe 2 mai, la ora 1:00, timp de câteva zile, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanţă care, potrivit procedurilor centralei, se pot realiza numai cu reactorul în stare oprită.”Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic National în dimineaţa zilei de 13 mai, ora 08:00, în prezent realizându-se manevrele operaţionale pentru atingerea puterii nominale”, a anunţat Nuclearelectrica sâmbătă dimineaţa.Oficialii SNN spun că sistemele centralei funcţionează conform proiectului şi nu există niciun impact asupra securităţii nucleare a reactorului, personalului de exploatare, populaţiei şi mediului înconjurător.În plus, Unitatea 2 CNE Cernavodă a intrat pe 6 mai în oprire planificată pentru o perioadă estimată de 30 de zile.În perioada opririi planificate a reactorului 2 vor avea loc activităţi din programul de mentenanţă, din programul de inspecţii, precum şi din cel de testare obligatorie pe perioada opririlor planificate.Cele două unităţi de la Cernavodă asigură aproape 20% din producţia totală de electricitate a ţării.Nuclearelectrica a înregistrat în primele trei luni ale acestui an un profit net de 84,05 milioane lei (18,7 milioane euro), în creştere cu 26% faţă de perioada similară a anului trecut.Producţia de energie a companiei a scăzut în primul trimestru cu 1,3%, la 2.766 GWh, de la 2.803 GWh în primele trei luni ale anului trecut.Veniturile din vânzarea energiei electrice au urcat în primele trei luni cu 8%, la 483,9 milioane lei.Acţionarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei, care are o participaţie de 82,49%.Nuclearelectrica este listată la Bursa de Valori Bucureşti şi are o valoare de piaţă de 2,11 miliarde lei (468,8 milioane euro).