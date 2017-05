Ministrul Economiei: Fabrica de Pulberi de la Făgăraş va fi redeschisă în câteva luni. Producţia elicopterului militar H215M începe în 2019

Producătorul francez de elicoptere Airbus Helicopters a semnat recent cu compania românească IAR un acord general de cooperare exclusivă pentru producerea în România a elicopterului multirol H215M, IAR devenind contractor principal pentru orice posibilă comandă de elicoptere a Ministerului Apărării pentru a-şi înlocui flota îmbătrânită de elicoptere.

”Păi de acum am intrat pe zona tehnică. Un an, un an şi jumătate, suntem pe acolo, 2019, mergem până la jumătate. Suntem în zona tehnică deja. Tradiţie există între Airbus şi Braşov şi Ghimbavul a lucrat, sunt deja acolo, firma e deja constituită. S-a semnat contractul de colaborare. Sunt optimist în ceea ce priveşte viteza de desfăşurare a lucrurilor”, a declarat Tudose, pentru News.ro.

Aparatele se vor produce în funcţie de comenzi.

”Acum vedeţi, pentru a produce elicoptere medii grele pe stoc nu e uşor. Se vor produce în funcţie de piaţă, de comenzi. Nu puteau să deschidă ghişeul înainte să aibă fabrica. Acum au intrat în linie dreaptă şi începe şi partea de a căuta clienţi”, a precizat ministrul Economiei.

Săptămâna trecută, directorul general al Airbus Helicopters România, Serge Durand, a declarat, într-o discuţie cu jurnaliştii, că societatea Airbus Helicopters va începe producţia modelului H215 la noua uzină pe care a inaugurat-o anul trecut la Ghimbav după ce va ajunge la un portofoliu de comenzi pentru cel puţin 16 aparate, iar numele comercial al modelului fabricat în România va fi dat de cine va face prima comandă importantă.

"Avem un număr de comenzi, dar mai puţine de 16. Este nevoie să ai o anumită previziune în timp în acest sector", a afirmat Durand.

Directorul a precizat, pentru News.ro, că probabilitatea de a demara producţia în 2019 este "foarte ridicată", pe baza evoluţiei pieţei mondiale din acest moment.

"Poate fi modelul civil H215 sau modelul militar H215M. Dacă, spre exemplu, armata română ne face prima comandă de 16 aparate, atunci va avea dreptul să pună numele aparatului, care va fi apoi folosit peste tot în lume", a spus Durand, pentru News.ro.

Legat de industria de apărare, ministrul Mihai Tudose a spus, în interviul acordat News.ro, că guvernul doreşte ca o mare parte din alocarea de 2% din PIB pentru Apărare să se regăsească în industria de apărare românească, în transfer tehnologic, în produse noi, în retehnologizare şi în dezvoltarea unor produse.

”Sunt foarte mulţumit de cum au început să se mişte lucrurile în partea de cercetare, dezvoltare. Adică să venim şi cu lucruri noi în industria de apărare. Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte această zonă a ministerului”, a menţionat Tudose, în interviul acordat News.ro.

Oficialul admite că numărul de angajaţi din industria de apărare a scăzut în ultimii ani, cee ce generează dificultăţi pentru a asigura personalul necesar în cazul repornirii sau creşterii producţiei.

”Da, a scăzut foarte mult, suntem la limită cumva. Dar dacă prindem cumva acest ultim tren, cu oamenii care încă sunt acolo, cu specialişti foarte buni, pe un domeniu foarte delicat, vom avea o şansă mare să dezvoltăm această industrie”, a spus ministrul Economiei, care a subliniat că foarte curând se vor face angajări în sector.

”Noi încercăm în câteva luni să redeschidem o fabrică ce a fost închisă. Presupune nişte oameni. Fabrica de pulberi de la Făgăraş. Cât de repede se poate. Unele investiţii le-am făcut chiar noi, în 2015. Mai e nevoie de un impuls managerial. Dar încercăm să o deschidem cât de repede se poate. Dar sunt mulţumit de paşi. Fiind o fabrică mai specială, şi autorizaţiile sunt mai speciale. Trebuie să respectăm toate condiţiile”, a mai spus Tudose.

Fabrica de Pulberi de la Făgăraş este singurul producător de explozivi de mare putere şi propulsoare solide din România.

Producţia în Fabrica de Pulberi din Făgăraş a fost oprită în anul 2014. De atunci, cei aproape 200 de angajaţi prestează activităţi de conservare, securizare, întreţinere, pază şi administrare.