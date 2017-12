Ministrul Agriculturii: Absorbţie de 1,55 miliarde de euro prin PNDR, în acest an

Petre Daea a participat duminică, alături de secretarul de stat Alexandru Potor şi de secretarul general Constantin Aprodu, la o întâlnire cu conducerea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) de la nivel central, regional şi judeţean şi a fost analizat bilanţul trimestrului IV al anului 2017 privind absorbţia fondurilor europene, precum şi previziunile pentru anul 2018 referitor la atragerea fondurilor alocate României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).





„Sunt mulţumit de ceea ce faceţi şi pentru aceasta vă felicit pentru activitatea depusă în acest an şi vă rog să transmiteţi felicitările mele colegilor voştri. Alături de fermieri, primari, prefecţi am reuşit anul acesta să obţinem rezultate importante privind absorbţia fondurilor europene: faţă de un program de 1,4 miliarde de euro am realizat 1,55 miliarde euro. De asemenea, astăzi am stabilit împreună programul de absorbţie pentru anul viitor”, le-a spus Daea reprezentanţilor AFIR.





Secretarul de stat Alexandru Potor a precizat că la începutul anului 2018 va fi lansat un pachet consistent de măsuri prin care să poată fi angajate sumele disponibile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.





”Trebuie ca fiecare structură a AFIR să urmărească cu maximă atenţie derularea proiectelor finanţate, astfel încât să asiguraţi absorbţia eficientă a fondurilor. Demersurile de până acum ale Ministerului şi ale AFIR au fost corecte şi astfel am putut să primim aprecieri chiar şi de la Burxelles. Iată că în urma analizei realizate de ECA (European Court of auditors – Curtea de Conturi Europeană, n.r.), ultimul raport de audit al Comisiei Europene s-a încheiat fără nicio recomandare, ceea ce reprezintă o apreciere concretă a activităţii noastre din acest an”, afirmă Potor.





Alte subiecte abordate au fost continuarea procesului de simplificare a accesării şi implementării PNDR 2020, îmbunătăţirea permanentă a procedurilor interne şi corelarea lor cu legislaţia europeană şi naţională în vigoare, dar şi problemele care duc la blocaje sau întârzieri semnificative în absorbţia fondurilor, respectiv: derularea procedurilor de achiziţie a bunurilor, serviciilor, lucrărilor, precum şi disfuncţionalităţilor apărute în relaţia cu furnizorii de maşini şi utilaje care nu livrează, la termenul stabilit, produsele solicitate.





„În acest moment prioritatea noastră este asigurarea implementării corecte a proiectelor contractate. Trebuie să transferăm bagajul de cunoştinţe al colegilor din AFIR către beneficiari, astfel încât să nu avem fonduri dezangajate din cauza unor proiecte implementate greşit. Astfel, trebuie să dublăm efortul instituţional şi, pe lângă efectuarea a cât mai multor plăţi către beneficiarii PNDR, trebuie să asigurăm şi o verificare foarte atentă a fiecărui proiect”, a precizat directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.





Astfel, a fost mărit eşantionul de verificare a proiectelor, iar AFIR susţine în continuare acţiunile de prevenire desfăşurate la nivel naţional cu beneficiarii proiectelor finanţate prin PNDR.





”Nu ne ajută cu nimic dacă facem acum eforturi extraordinare de a atrage fonduri, iar în 2020 le dăm înapoi”, precizează oficialul AFIR.





După întâlnirea de lucru cu AFIR, ministrul Petre Daea, alături de secretarul de stat Daniel Botănoiu, s-au întâlnit cu directorii Direcţiilor Agricole din toate judeţele României, unde au fost analizate punctual principalele obiective realizabile în anul 2018.





„Este important să continuăm Programul Naţional de Irigaţii, dar şi Programul Naţional de Tomate, să realizăm investiţii noi în cadrul Programului Naţional Antigrindină şi să asigurăm dezvoltarea acestuia prin construirea unor noi puncte de lansare, precum şi să continuăm Programul de sprijin pentru comercializarea lânii. În acelaşi timp, vă atrag atenţia asupra demarării unor programe noi ale MADR, cum ar fi Programul de susţinere a crescătorilor de suine în vederea producerii cărnii de porc din rasele autohtone Bazna şi Mangaliţa, Programul de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, Programul de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească şi/sau Brună, Programul de înfiinţare a centrelor de colectare pentru legume şi fructe,” a precizat ministrul Agriculturii.