Jucării pentru copii de 1 iunie. Cadourile pentru copii vor duce piaţa aproape de pragul de 1 miliard de lei în acest an

Potrivit studiului realizat de compania KeysFin, pe fondul creşterii veniturilor românilor, piaţa jucăriilor ar putea depăşi în acest an pragul de 1 miliard de lei.



În România, oferta de jocuri şi jucării din 2018 este, fără îndoială, cea mai variată de până acum. Există zeci de mii de produse diferenţiate în functie de vârsta sau preferinţele copiilor - de la jocuri şi jucării cu eroii din filme la jocuri de logică, perspicacitate etc. Potrivit comercianţilor, un nou trend care prinde tot mai mult în ţara noastră îl reprezintă jocurile şi jucăriile hand-made, multe dintre acestea fiind vândute sub formă de kit, pe care copiii trebuie să îl asambleze şi decoreze. Sunt produse care încearcă să stimuleze creativitatea şi îndemânarea, dar şi apropierea copiilor de natură, de mediul ambiant. Sunt jocuri şi jucării menite să scoată copiii din faţa calculatorului, să îi ajute să interacţioneze mai mult cu realitatea.

Radiografia pieţei jucăriilor arată o creştere semnificativă a afacerilor producatorilor români. Sunt în general companii mai puţin cunoscute pe piaţa românească, care mizează pe calitatea produselor şi mai puţin pe publicitatea asociată, specifică marilor jucători. Aceşti producători de jucării sunt mai degrabă cunoscuţi pe pieţele din afara ţării, unde preferă să işi distribuie produsele.

,,Piaţa jucăriilor aparţine în mare parte produselor licenţiate, cu eroi din filme, din desene animate, care beneficiază de o publicitate agresivă pe toate canalele mass media. Dovadă că afacerile companiilor care vând produse licenţiate sunt cele mai mari - Jumbo, Noriel, Netzah Game şi Brick Depot sunt, în prezent, cei mai activi jucători dintr-o piaţă a cărei cifră de afaceri ar putea depăşi în acest an 1 miliard de lei”, explică analiştii de la KeysFin.

PIAŢA JUCĂRIILOR, UN BUSINESS PROFITABIL

Potrivit datelor KeysFin, în piaţa românească a producţiei şi comercializării de jocuri şi jucării (coduri CAEN 3240 si 4765) activează 374 de companii, cu peste 30% mai multe decât în 2012. In intervalul 2012-2017, cifra lor de afaceri a crescut de aproximativ 5 ori, de la 190,8 milioane lei în 2012 la 946,5 milioane de lei în 2017 (estimări preliminarii KeysFin – n.r.).

,,Asistăm la un avans semnificativ al acestei pieţe şi estimăm că, până la finalul acestui an, piaţa jucăriilor şi a jocurilor va atinge 1 miliard de lei, extinderea semnificativă a ofertei, a numărului de magazine şi creşterea puterii de cumpărare a clienţilor fiind principalele argumente”, afirmă analiştii KeysFin.

Creşterea pieţei jocurilor şi jucăriilor a venit şi pe fondul investiţiilor companiilor străine, care controlează în prezent 80% din comerţul autohton şi puţin peste 50% din sectorul de producţie. Firmele cu acţionari din Grecia, Luxemburg, Marea Britanie, Cipru, Germania, Ungaria şi Franţa sunt cei mai puternici investitori.

Cele mai multe companii din piaţă activează în Bucureşti, Mureş, Bihor, Covasna, Harghita, Arad şi Braşov. Covasna este liderul topului din perspectiva cifrei de afaceri, cele şase companii din acest judeţ înregistrând o cifră de afaceri cumulată de peste 53 milioane de lei.

JUMBO, LIDERUL DE NECONTESTAT AL PIEŢEI

Firmă cu acţionariat grecesc, Jumbo ramâne şi în acest an cel mai important jucător din piaţa jucăriilor. Compania, care şi-a continuat în ultimii doi ani extinderea agresivă în teritoriu cu noi magazine de format tip hyper, a raportat în 2016 o cifră de afaceri de 268,2 milioane de lei.

Grecii, care acoperă peste 56% din piaţă, sunt urmaţi în clasamentul comercianţilor de Noriel (Intertoy Zone SRL), cu afaceri de 140,9 milioane de lei, Netzah Game SRL (15,4 milioane de lei), primul magazin certificat LEGO din Romania (Brick Depot SRL) cu 14,3 milioane lei, J&M SRL (14,2 milioane lei) şi Imaginarium (Tritex Design SRL) cu o cifra de afaceri de 9 milioane de lei.

În topul producătorilor de jocuri şi jucării, conduce firma Romexa SA, cu afaceri de 21,8 milioane de lei, urmată de Airquee SRL (19,5 milioane lei), D-Toys SRL (18 milioane lei), Modelleisehnbahn SRL (17,2 milioane de lei) şi From Product SRL, cu 14,5 milioane de lei.

„Primii 10 jucători din comerţul de profil concentreaza 92% din piaţă, iar în sectorul producţiei primele 10 companii reprezintă 67% din cifra de afaceri totală. Astfel, nivelul ridicat de polarizare a pieţei jucăriilor este direct influenţat de nivelul investiţiilor făcute de principalii jucatori”, explică analiştii de la KeysFin.

La nivel internaţional, potrivit datelor Keysfin, LEGO este principalul actor din piaţa jucăriilor, cu venituri de 4,7 miliarde de euro şi un profit de 1,05 miliarde de euro în 2017. Compania este urmată de Hasbro (producator al mai multor marci de jucarii: Transformers, Frozen, My Little Pony, Monopoly etc.), cu venituri de 4,34 miliarde de euro şi de Mattel (marci: Barbie, Fisher Price, Mega Bloks etc), cu 4,06 miliarde de euro.