Grindeanu, despre absorbţia fondurilor europene: S-a făcut în două luni mai mult decât au făcut alţii într-un an

„În acest moment, documentaţiile pentru acreditarea autorităţilor de management sunt toate trimise la autoritatea de audit. În două luni s-a făcut mai mult decât au făcut alţii într-un an, un an şi ceva. Vorbim de paşi, ţinta e îndepărtată, dar încet-încet, pas cu pas, ajungem acolo unde ne dorim cu toţii şi anume la absorbţia unor sume cât mai mari din fondurile europene. Am făcut evenimentul de astăzi tocmai pentru a transmite mesajul nostru, al Guvernului, al ministerelor de linie şi a transmite hotărârea pe care o avem în a grăbi lucrurile legate de absorbţia de fonduri europene. Sunt 10 — 11 proiecte care sunt pe POC, pe Axa 2, pe TIC, sunt proiecte care vin acum în faza de semnare de contracte. Am dorit şi eu, şi doamna vicepremier, şi doamna ministru, şi domnul ministru Jianu, astăzi, să transmitem acest mesaj, de susţinere, de deblocare a unor lucruri care au fost blocate mai mult decât trebuia şi care încet-încet reintră în normal", a declarat Sorin Grindeanu la evenimentul de semnare a primelor 11 contracte de finanţare din sectorul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicării (TIC) în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.







Proiectele vizează dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC şi realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel naţional sau internaţional.





”Pentru această categorie de proiecte, bugetul iniţial de 59,73 milioane euro a fost suplimentat la 79,35 milioane. Am luat decizia aceasta ca să putem acorda finanţare tuturor proiectelor ce au depăşit pragul minim de calitate, având în vedere că este vorba despre proiecte care duc la creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, a declarat la rândul său vicepremierul Sevil Shhaideh.





La eveniment au participat şi mai mulţi membri ai Executivului, dar şi cei 11 beneficiari ai contractelor de finanţare din fonduri europene.