Daea: Ca om al naţiei acesteia, văd şi analizez drumul corect pe care trebuie să-l urmăm, acela de a zootehniza ţara

„Ca om al naţiei acesteia, văd şi analizez drumul corect pe care trebuie să-l urmăm, acela de a zootehniza ţara. România este ruptă din punct de vedere agricol, structural. Rezultatele de producţie vegetală pe anul trecut sunt excepţionale, ocupăm locul unu în Uniunea Europeană la floarea-soarelui şi la porumb, suntem în faţa Franţei la producţia de porumb, dar ce folos dacă nu avem capacitate de consum?”, declarat joi ministrul Agriculturii, Petre Daea, la o conferinţă organizată de retailerul Carrefour România.

Potrivit lui, avem în acest moment două obiective, care sunt în spatele obiectivului general de zootehnizare a ţării, anume de a creşte producţia şi apoi de a promova şi a valorifica această producţie”, a mai spus ministrul Daea, susţinând că obiectivul este ca România să producă pe măsura consumului şi să exporte.

Daea mai spune că România are 4,8 milioane hectare de păşuni şi fâneţe, pentru care nu există însă „încărcătura de animale” pe care o putem avea. „România are 4,8 milioane hectare de păşuni şi fâneţe. Practic, această suprafaţă înseamnă Olanda, Elveţia şi Belgia deopotrivă ca suprafaţă agricolă. Această rezervă formidabilă pe care o are ţara trebuie întreţinută în mod natural. Sunt puţine locurile unde mâna omului intervine pentru îmbunătăţire, ceea ce este rău şi este ca obiectiv în vizorul nostru”, a declarat ministrul.

El a spus că pentru această suprafaţă nu există „încărcătura de animale” pe care o putem avea, iar „vaca şi taurina de carne” pot folosi această resursă până la o anumită altitudine, precizând, în acest context, că în acest an este pentru prima dată când subvenţiile la taurine sunt acordate înainte de 1 decembrie.

Carrefour România a lansat joi Filiera Calităţii Carne de Mânzat, unde va comercializa produse care provin de la două ferme de carne din judeţele Argeş şi Braşov, rasa Charolaise. Compania preia astfel 100 de tone de carne de mânzat în acest an din ferme româneşti, cantitate ce reprezintă 20% din totalul cărnii de mânzat pe care o comercializează. Filiera Calităţii Carne de Mânzat se alătură celorlalte trei lansate de Carrefour în România, începând cu 2008, pentru porc, morcov şi cartofi.