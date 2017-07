Şeful ANAF: Modernizarea informatică a Fiscului este doar pe hârtie, din 2015 până acum nu s-a mai întâmplat nimic

Şeful ANAF a avansat ca soluţie pentru îmbunătăţirea rapidă a situaţiei înlocuirea contractelor de întreţinere cu un contract de asigurare a funcţionării infrastructurii IT a ANAF. Preşedintele Fiscului a vorbit mai ales despre situaţia dificilă legată de infrastructura informatică a ANAF.

"De când am preluat această funcţie, la începutul acestui an, am constatat că modernizarea informatică a ANAF era doar pe hârtie şi, practic, din 2015 până acum nu s-a mai întâmplat nimic concret", a afirmat Stan, pentru RFI.

Cu toate acestea, ANAF a încheiat în 2013 un acord - denumit Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale (Revenue Administration Modernization Project - RAMP) - de împrumut cu Banca Mondială, în valoare de 70 milioane euro, tocmai pentru modernizarea administrării fiscale, însă proiectul este blocat de doi ani, potrivit şefului ANAF.

"Între anii 2015 şi 2016, RAMP a stat pe loc. Există decalaje majore faţă de calendarul iniţial care prevedea ca, în anul 2018, RAMP să fie finalizat, decalaje generate de procesul dificil de evaluare a ofertelor tehnice primite din partea celor şase ofertanţi, noul termen de implementare fiind 1 ianuarie 2021. Întârzierea RAMP, constatată până în acest moment, şi estimarea că această întârziere poate să fie şi mai mare în următorii ani impun o regândire a opţiunilor de care dispune ANAF", a spus Bogdan Stan.

Şeful Fiscului are mai multe opţiuni pentru îmbunătăţirea rapidă a situaţiei.

"Am identificat existenţa mai multor soluţii, pentru retehnologizarea sistemului informatic al ANAF, aşa cum este el în prezent, considerându-se fezabil să fie înlocuite contractele de întreţinere cu un contract de asigurare a funcţionării infrastructurii sistemului informatic al ANAF. Avem nevoie de înlocuirea platformelor hardware cu unele noi. Trebuie să transferăm bazele de date, sistemele de fişiere, în tehnologii similare", a menţionat preşedintele ANAF.

În prezent, infrastructura de servere şi unităţi de stocare a centrelor de date ale ANAF este formată, în mare parte, din echipamente aflate la sfârşitul ciclului de viaţă, cu o uzură fizică şi morală avansată.

Principala cauză a acestei situaţii ţine de acordurile cadru şi contractele subsecvente încheiate începând cu anul 2013, ultimul contract subsecvent din acordul cadru de mentenanţă expirând în octombrie 2016, potrivit şefului ANAF.

Afirmaţiile vin după ce premierul Mihai Tudose a afirmat luni, la Parlament, că preşedintele ANAF, Bogdan Stan, are la dispoziţie o lună pentru a-şi dovedi eficienţa la conducerea instituţiei, în condiţiile în care a primit o fişă de parcurs, iar dacă o va respecta, toată lumea va fi mulţumită.

Premierul susţine că soluţiile pe care le-a identificat în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut cu reprezentanţii ANAF şi ai Ministerului Finanţelor vor fi implementate începând de săptămâna viitoare.

„Am avut săptămâna trecută două runde de discuţii cu ANAF, cu Antifrauda, cu Ministerul de Finanţe, am identificat un set de soluţii care au fost de altfel discutate şi azi în coaliţie, urmând ca, începând de săptămâna viitoare, ele să fie implementate. Începând de la partea de informatizare completă a ceea ce înseamnă sistemul financiar-fiscal din România şi ajungând la măsuri de eficientizare, de la colectarea TVA până la nişte măsuri mai stricte în ceea ce priveşte partea de mărfuri de contrabandă”, a afirmat Tudose.