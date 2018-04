Fosta hală Ford din Floreasca va deveni un ansamblu imobiliar compus din birouri, apartamente şi un spaţiu retail

Noua dezvoltare imobiliară va repune în circuitul public o zonă abandonată de 20 de ani, complexul urmând să fie unul deschis întregii comunităţi, cu circulaţie exclusiv pietonală.

Proiectul multifuncţional se numeşte One Floreasca City şi este dezvoltat de One United Properties şi Auchan România la intersecţia arterelor Mircea Eliade şi Calea Floreasca.

One Floreasca City presupune trei componente integrate într-un ansamblu deschis: fosta hală Ford va fi restaurată şi modernizată, transformându-se într-un spaţiu contemporan de retail operat de Auchan România, o clădire de birouri de clasă A – One Tower- şi trei blocuri cu apartamente exclusiviste – One Mircea Eliade. Întreg proiectul va fi construit pe un teren de 2,8 hectare din suprafaţa căruia 30% vor reprezenta spaţii verzi. În plus vor fi amenajate alei pietonale, zone de relaxare şi un loc de joacă pentru copii.

Dezvoltatorul a cedat municipalităţii o suprafaţă de teren de 1.000 de mp şi va aloca un buget de 1 milion de Euro pentru investiţii în infrastructură: Calea Floreasca va fi lărgită de la 4 la 6 benzi, cu câte o bandă suplimentară pentru fiecare sens de mers (pe sectorul cuprins între Str Glynka şi Bvd. Mircea Eliade); o nouă soluţie de trafic şi semaforizare va fi implementată în intersecţia bvd. Mircea Eliade / Calea Floreasca / Str. Ceaikovsky prin adăugarea de benzi specializate pentru virare la stânga şi respeciv la dreapta; schimbarea echipamentelor de semaforizare cu unele noi, compatibile cu sistemul de management al traficului din municipiul Bucureşti (BTMS); noi alveole pentru staţiile de autobuz; modernizarea sistemului de iluminat public pe Calea Floreasca pe segmentul dintre bvd. Mircea Eliade şi str. Banu Antonache şi modernizare intersecţiei dintre str. Glynka şi Calea Floreasca. Totodată, investitorul şi-a asumat costuri mai mari prin construirea exclusivă a parcărilor în subteran, un total de 1.200 de locuri de parcare urmând să deservească întreaga dezvoltare One Floreasca City.

Investitorii sunt cu precădere preocupaţi de modul în care vor integra în proiect clădirea istorică, un punct de reper în cartierul Floreasca, dar şi în Bucureşti: fosta Hală Ford. Faţadele laterale şi luminatorul din zona centrală vor fi demontate, restaurate cu o echipă specializată în acest fel de lucrări şi remontate pe o nouă structură. Clădirea se va transforma într-un spaţiu contemporan de retail operat de Auchan România. Pentru a respecta moştenirea proprietăţii, în cadrul amenajării vor fi expuse modele de epocă ale mărcii, unele chiar produse în perioada interbelică la Bucureşti.

Investiţia necesară dezvoltării întreg ansamblului este de 100 de milioane de euro.

Licitaţia pentru incintă, groapă şi pereţi laterali aferentă componentelor de office şi rezidenţial este în curs de finalizare, lucrările urmând să înceapă în această lună. Toate componentele proiectului: office, retail şi rezidenţial vor fi livrate simultan, în 2020.