Motivul neaşteptat pentru care au crescut vânzările de cravaşe ale Decathlon

A început ca o glumă, dar s-a încheiat ca o analiză de piaţă. Aşa a descoperit Decathlon că vânzările sale de cravaşe corespund cu lansarea filmului „Cincizeci de umbre întunecate”, cel de-al doilea capitol al trilogiei „Fifty Shades”.

La finalul lunii martie, un client al unui magazin Decathlon din Franţa a scris pe Twitter un mesaj amuzant: „Oameni care cumpăraţi bice de la Decathlon, dar nu aveţi un cal în parcare, vă vedem”.

Câteva minute mai târziu, Decathlon a şi răspuns: „Acum câteva luni, am observat o creştere a vânzărilor de bice şi am analizat cifrele pentru a încerca să înţelegem de unde ar putea veni”. Şi atunci, stupoare: „Am realizat că aceste vânzări au coincis exact cu lansarea filmului «50 de umbre întunecate”, a arătat compania. „Cincizeci de umbre întunecate”, lansat anul trecut, reprezintă al doilea film al trio-ului „Fifty Shades”, adaptarea best-seller-ului erotic al lui E.L James.

Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de "50 nuances plus sombres".

Et c'est même pas une vanne.