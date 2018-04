Gafă majoră la bursa de la New York. Cu ce steag a fost întâmpinată compania Spotify în ziua listării

Într-o tentativă de ospitalitate, organizatorii ceremoniei de lansare au marcat evenimentul prin arborarea steagului roşu cu alb al Elveţiei în faţa clădirii bursei de pe Wall Street, deşi Spotify îşi are sediul la Stockholm, Suedia.

Eroarea a fost corectată rapid, cu un drapel suedez albastru şi galben, înlocuind bannerul elveţian. Dar a fost prea târziu - Twitterul scandinav a remarcat greşeala şi ea a devenit virală.

Un purtător de cuvant al Spotify a confirmat că greşeala a fost făcută, dar a refuzat să comenteze, scrie The New York Times.

„Am făcut o mică greşeală mai devreme astăzi (ieri, n.r.)”, a declarat şi Kristen Kaus, purtătoare de cuvânt a New York Stock Exchange.

Un paznic de la Bursă a declarat, pentru DI Digital, că steagul Elveţiei a fost arborat din greşeală şi că a fost înlocuit 15 minute mai târziu cu cel al Suediei.

Site-ul Local SE, un site web în limba engleză care se concentrează pe ştirile din Suedia, a remarcat steagul ridicat în mod eronat, dar spune că confuzia celor două ţări nu este neobişnuită: „Întrebaţi orice suedez sau elveţian dacă au fost vreodată confundaţi cu «cealaltă ţară europeană», şi veţi obţine o mulţime de aprobări”.

Spotify a fost fondată în 2006, de către suedezii Daniel Ek şi Martin Lorentzon.

Well done @NYSE

The Swiss flag was erected by mistake instead to celebrate the Swedish company.



But replaced. 🙃 #Spotify pic.twitter.com/yP3qdUJdHV