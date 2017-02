Românii din Marea Britanie susţin lupta anticorupţie

Totul a pornit de la o observaţie foarte interesantă. Pentru că este o companie ce se supune multor reglementări, oferind transferuri sigure de bani peste hotare, TransferGo este obligată să le solicite clienţilor săi detalii legate de motivul pentru care fac o tranzacţie. De cele mai multe ori, răspunsurile sunt din categoria “pentru familie”. În ultimele zile, însă, acestea au fost ceva mai nuanţate. “Pentru ieşit în stradă”, ne-a scris un client. “Pentru lupta împotriva corupţiei”, a notat altul în dreptul câmpului legat de motivul transferul. “Pentru viitorul nostru", s-a exprimat foarte elegant un alt client care a trimis bani acasă în această perioadă.

După ce a găsit aceste răspunsuri, echipa TransferGo a decis să facă un sondaj rapid printre clienţi pentru a afla mai multe. Răspunsurile au fost de-a dreptul impresionante. „Nu pot să fiu alături de cei care protestează acasă şi atunci am trimis nişte bani alor mei din Cluj să meargă la Bucureşti”, ne-a spus cineva. O româncă plecată la muncă în UK ne-a mărturisit că băiatul său stă de trei zile pe străzi şi protestează, iar suma transferată a fost modul său de a-l susţine. „Nu am ştiut cum atlfel să ajut”, ne transmite ea. Alţii au fost atât de impresionaţi de protestele din ţară, încât s-au gândit chiar să participe, dar nu le-a permis job-ul. „Dacă puteam, mă urcam în avion şi mergeam şi eu în faţa Guvernului, dar n-am reuşit să scap de la muncă şi atunci am susţinut un amic bun din Iaşi să meargă el”, ne-a spus un client care a transferat bani în România.

În ultimele zile, sute de mii de români au ieşit în stradă la Bucureşti, în marile oraşe din ţară, dar şi în marile capitale europene pentru a protesta. Nemulţumirile lor au fost legate de o ordonanţă de urgenţă aprobată de Guvern în miez de noapte care ar fi adus grave modificări codurilor penale, în avantajul unor persoane suspectate sau condamnate de corupţie şi alte infracţiuni. Din estimările vehiculate în mass-media, peste jumătate de milion de persoane au protestat duminică, ziua în care s-au înregistrat cei mai mulţi participanţi. Guvernul a făcut un pas înapoi şi a adoptat o altă ordonanţă care anulează efectele celei contestate de stradă. Chiar şi aşa, manifestaţiile au continuat, oamenii fiind îngrijoraţi în legătură cu intenţiile şi priorităţile cabinetului care a depus jurământul cu mai puţin de două luni în urmă.

Proteste au fost şi la Londra, unde oamenii s-au strâns în faţa Institutului Cultural Român pentru a da glas nemulţumirilor legate de modificarea intempestivă a codurilor penale. ”Din ce am văzut noi, au fost mulţi şi cei care au susţinut protestele de la distanţă, alegând să trimită bani în ţară prin intermediul TransferGo”, spun reprezentanţii companiei specializate în transferuri internaţionale de bani online.