INTERVIU Alin Bugeac - Cum am ajuns să fac peste 70.000 de dolari pe luna într-un an de vânzări pe Amazon.com

Adria şi Alin au 28 de ani şi sunt din Bistriţa, respectiv Bucureşti. Alin şi-a încercat norocul în ultimii ani cu diferite business-uri, fiind specializat pe digital marketing, în timp ce Adria oferă consultanţă fiscală.

În urmă cu mai bine de un an, cei doi s-au gândit să profite de oportunităţile pe care le aduce cea mai mare platformă de e-commerce din lume şi liderul mondial când vine vorba despre cumpărături online, Amazon.com.

În doar un an, cu un singur produs, aceştia au ajuns la venituri de peste 70.000 de dolari/ lună. Produsul este realizat în China şi transportat direct în depozitele Amazon, care se ocupă mai departe de livrările acestuia către clienţii finali. În imaginea de mai jos puteţi vedea un print screen cu veniturile lor în ultimele 30 de zile.

Întrucât tot mai multe persoane din jurul lor s-au arătat interesate de business-ul pe care cei doi l-au pus pe picioare, Alin şi Adria s-au gândit să condenseze toate informaţiile pe care le-au obţinut cu greu şi uneori făcând greşeli care i-au costat sume importante de bani într-un curs, Amazon StartUP, care se întinde pe patru luni. Cum funcţionează afacerea şi ce conţin cursurile pe care cei doi le oferă puteţi afla în interviul de mai jos: R: Cum aţi început? Alin B.: Am început cu o investiţie de 4.000-5.000 de dolari. A fost un eşec total, pentru că am mers pe o nişă foarte competitivă şi am ieşit în minus. După care am mers pe un produs mai puţin competitiv şi doar cu un produs am ajuns să facem peste 70.000 de dolari pe lună. Al doilea produs este pe drum şi suntem cu alte trei în producţie. În total vom avea cinci produse, iar targetul până la sfârşitul anului este să ajungem la o cifră de afaceri de 150-200 mii de dolari pe lună, fiind un business care poate creşte destul de mult, iar profitul curat fiind undeva la 20-22% după ce scazi şi taxe şi banii de promovare şi tot. R: Aţi pus la punct o serie de cursuri pentru cei care vor să vândă pe Amazon. În paralel aţi creat şi o comunitate virtuală dedicată celor care caută informaţii despre asta. Ce poţi să ne spui despre asta? Alin B.: Este cea mai mare comunitate de selleri care vând pe Amazon, din România. Este un grup gratuit, unde se poate înscrie oricine şi poate cere informaţii. În aproape trei luni de zile am ajuns la peste 4.000 de membri. Comunitatea ne-a ajutat foarte mult şi pe noi, deoarece este imposibil ca 75 de cursanţi să nu se lovească de probleme noi. Problemele întâlnite le-am rezolvat împreună, iar comunitatea a fost mereu unită din punctul acesta de vedere.

R: Să revenim la cursurile pe care le susţineţi. Cine apelează la voi pentru a învăţa să vândă pe Amazon?

Alin B.: Business-ul acesta îţi impune o barieră doar dacă tu vrei. Bineînţeles contează să ai şi bănuţii pentru start. Din prima serie cred că cel mai tânăr cursant a avut 19 ani, iar cel mai în vârstă 59 de ani. Am avut de la bugetari, la oameni de afaceri. De la oameni care deja au 6 hoteluri la malul mării, la oameni care nu câştigă mai mult de 1.500-2.000 de lei pe lună. Fac faţă şi cei care nu au un background economic şi de business. Noi încercăm să explicăm totul foarte clar. Dacă e ceva neclar facem seminarii suplimentare, pentru ca toată lumea să înţeleagă. La Cluj-Napoca avem un cursant de 55 de ani, pensionar, care se pregăteşte să se lanseze peste o lună de zile.

R: De ce ar urma cineva acest curs?

Alin B.: Pentru că aici are totul de-a gata, plus o comunitate care-l sprijină. Dacă vrea să aibă pe cineva cu experienţă pe Amazon alături, să nu îşi piardă timpul să caute informaţii actualizate poate să participe la curs. Au fost persoane care au încercat să vândă pe Amazon înainte să participe la curs, au dat greş cu un produs, iar acum au venit la noi.

R: Ce aduc în plus cursurile pe care voi le oferiţi, comparativ cu alte astfel de servicii de pe piaţă?

Alin B.: Cursurile îţi oferă informaţii de la A la Z, inclusiv partea de logistică sau fiscalitate. Recomandăm şi companii pentru transport, controlul calităţii şi alte servicii, companii cu care noi deja am lucrat şi în care avem încredere. Comunitatea este mult mai selectivă, calitatea informaţiei este mult mai bună şi avem şi un modul de fiscalitate, care este foarte important. De asemenea putem să oferim reduceri la softurile necesare pentru business sau în negocierile cu diferiţi furnizori. Un alt avantaj al cursurilor susţinute de noi este că suntem mult mai aproape de cursanţi, încercăm să le oferim suport şi personal. Cu peste 80% din cursanţi ne-am văzut şi cu toţi am vorbit măcar o dată la telefon. Cursanţilor le şi punem la dispoziţie toate update-urile, iar dacă se schimbă ceva, noi le spunem despre aceste schimbări.

R: Primul curs se încheie peste o săptămânâ. Câţi cursanţi se pregătesc să îşi lanseze produsele pe Amazon?

Alin B.: Am avut în seria I în jur de 75 de persoane, iar până la 1 iulie îşi vor lansa produsele 20% dintre cursanţi, iar restul până la 50-60% până la 1 august. Unii sunt în producţie, alţii sunt cu marfa în drum spre Amazon. Fiecare are ritmul lui, chiar şi cei care rămân în urmă vor avea parte de suportul nostru, chiar dacă ei încep business-ul peste jumătate de an sau atunci când se vor simţi pregătiţi. Însă feedback-ul cursanţilor din prima serie este unul foarte pozitiv.

R: Când începe a doua serie?

Alin B.: În data de 10 iulie începe al doilea curs. Fiecare curs se ţine online în fiecare luni, de la ora 19:00 la ora 21:00. Dacă cursanţii nu pot să fie online atunci, vor avea acces la înregistrare în 24-48 de ore de la terminarea cursului şi le pot revedea de câte ori vor. Am creat un grup închis pentru curs pe Facebook, unde oamenii au acces la cursuri. Cei care fac parte din grupul gratuit vor avea parte şi ei la o parte din informaţie, chiar dacă nu participă la curs.

R: Cât costă cursul?

Alin B.: Cursul costă 3.200 de lei plus TVA. Cei care deja fac parte din grupul gratuit pot beneficia de o reducere de 900 de lei, cu un cod de reducere care este postat în grupul de Facebook. Înscrierile se fac până în data de 10 iulie, inclusiv. Plata se poate face cu cardul, direct pe site, prin procesatorul de plăţi Mobilpay şi prin transfer bancar OP, iar toţi cursanţii primesc factură.

R: Câte locuri sunt?

Alin B.: Ne vom limita la un număr de 150-200 de cursanţi. Sunt deja înscrişi aproximativ 100, deci mai sunt 50-100 de locuri. Cursurile se întind pe patru luni de zile şi sunt împărţite în 5 module: căutarea produsului (4 săptămâni), negocierea cu furnizorul (4 săptămâni), listarea produsului (4 săptămâni), lansarea produsului (4 săptămâni) şi fiscalitatea pe Amazon (2 săptămâni, care se va ţine în paralel cu modulul 3).

R: De ce este mai avantajos să vinzi pe Amazon, decât într-un magazin fizic?

Alin B: Chiar vorbeam cu un cursant despre chestia asta şi îmi spunea că dacă încearcă acum să îşi deschidă un magazin de haine îl costă în jur de 10.000 de dolari stocul de haine, iar dacă vrea şi un spaţiu comercial cu un vad foarte bun intr-un oras mare, cum ar fi Bucurestiul, costurile cresc foarte mult. Investiţia într-un produs pe Amazon ajunge la 5-6.000 de USD şi intri pe site-ul cu cel mai mare vad din lume, gratuit! Plus că Amazonul se ocupă de toată logistica, nu ai nevoie de angajaţi, nu ai nevoie de spaţiu, nu ai nevoie de nimic.

R: Ce se întâmplă dacă dai greş cu produsul?

Alin B.: Partea bună a acestui business este că nu investeşti în bursă, nu investeşti în servicii, ci investeşti într-un produs fizic. Acel produs nu se evaporă, rămâne acolo. În cel mai rău caz îl dai pe zero profit. Nu ai profit, dar nu pierzi bani. Iar in cel mai rau caz, daca nici pe 0 nu ti se vinde produsul, in poti vinde pe minus si pierzi undeva la 10-20% din suma investită. Poţi să iei suma aceea şi să o reinvesteşti într-un alt produs. Pentru mine, regretul de a nu fi încercat acest business ar fi fost mai mare decât teama pentru riscul pe care îl presupunea.

R: Spre ce gen de produse s-au îndreptat cursanţii voştri?

Alin B.: Majoritatea vând produse din zona de bucătărie, sport, sănătate, accesorii pentru animale de companie sau pentru birou. Cam acestea sunt categoriile spre care s-au îndreptat cursanţii.

R: Toţi cursanţii au ales să producă în China sau aveţi şi persoane care vor să vândă produsele realizate chiar de ei?

Alin B.: Majoritatea au ales varianta China. Au fost câţiva care au dorit să producă în România, dar până la urmă s-au lăsat păgubaşi. Asta pentru că, pe lângă costurile foarte mici de producţie, liniile de transport China-America sunt foarte bine puse la punct, iar la noi e mult mai complicat şi mai scump.

R: Multă lume are impresia că acest business reprezină bani făcuţi uşor, cum stau lucrurile de fapt?

Alin B.: La prima vedere sună destul de uşor: produci ceva în China, trimiţi în Statele Unite şi se vinde. Dar nu e chiar aşa uşor, sunt foarte multe chestii la care trebuie să ai grijă. Amazonul are tendinţa să se asigure că cei care vând pe platforma sa sunt oameni serioşi şi le reprezintă brandul cum trebuie. Dacă tu începi să alterezi algoritmul lor, sau nu te ridici la nişte standarde, te dau afară, nici nu stau la discuţii. Trebuie privit ca un business foarte serios, nu ca şi o combinaţie, e mult de muncă.

R: În încheiere, cum se numeşte grupul gratuit de pe Facebook?

Alin B.: Se numeste „Amazon HUB – Romania – Free Grup” şi se poate accesa AICI.