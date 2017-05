Înmatriculările de maşini second-hand, de şase ori mai mari decât cele noi în primele patru luni

Potrivit statisticii, in aprilie numarul de masini second-hand inmatriculate a fost in scadere fata de luna a doua si a treia, atat la capitolul masini din import, cat si la tranzactiile pe plan local: daca in februarie erau 57.000 de reinmatriculari, in aprilie totalul a scazut la sub 36.000.

Pe de altă parte, şi din cauza eliminării timbrului de mediu, în luna februarie au fost inmatriculate peste 68.000 de masini SH din import, iar in a treia luna, peste 51.000, in aprilie totalul este 39.144 unitati.

La reinmatriculari (tranzactii cu masini SH pe plan intern), cifrele pentru februarie, martie si aprilie arata astfel: 57.713, 54.911 si 35.995.

Cel mai mic, dar si mai constant segment, a fost cel al masinilor noi unde variatiile lunare au fost mici si media a fost de aproape 7.500 unitati/luna.

Totalul dupa patru luni arata ca s-au inscris in circulatie 28.916 masini noi, cu 22% peste perioada similara din 2016. La masinile second-hand din import cifrele sunt de sase ori mai mari: 167.267 unitati, avans de 88%. La reinmatriculari totalul a fost de peste 165.000 unitati, ceea ce inseamna mai mult decat dublu fata de intervalul ianuarie-aprilie 2016.

La capitolul masini noi, Dacia a pierdut puternic cota de piata - 7% fata de 22% media pieţei, în timp ce creşteri puternice au avut loc la Renault (43%), Opel (51%), Ford (56%).

La masini second-hand din import sunt impresionante cifrele celor mai cautate marci: Volkswagen (peste 44.000 de unitati aduse in patru luni), Opel (21.208), Ford (16.669), Audi (14.730).