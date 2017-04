Restrângerea activităţii artistice la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ

"Este vorba de Festivalul de Teatru şi celebrarea a 50 de ani de când funcţionim sub numele Teatrul Tineretului, marcă înregistrată recent la OSIM în cinstea acestei sărbători. Fără îndoială, publicul, prietenii şi finanţatorii privaţi vor inţelege că Teatrul Tineretului a refuzat şi refuză să facă vreun compromis politic, mai cu seamă în condiţiile în care bugetul nostru nu a fost analizat şi dezbătut, ci impus.

Dintr-un buget total de 3.200 mii lei, 2.700 mii îi reprezintă cheltuielile de personal, ceea ce acoperă doar primele 9 luni ale anului. Suma fundamentată şi solicitată de noi, ajustată după creşterile salariale valabile de la 1 februarie, era de aproape 3.500 mii lei.

Pentru secţiunea de bunuri şi servicii, care include producţiile şi proiectele artistice, dar şi cheltuielile pentru funcţionarea teatrului, s-au aprobat 500 mii lei, faţă de un necesar minim de circa 1 .775 mli lei, pe scurt, un deficit de peste 2.000 mii lei.

De la inceputul anului au fost realizate patru premiere, şi un al cincilea spectacol este in repetiţii. În programul minimal pentru 2017 erau incluse şi două spectacolee de forţa, regizate de Alexandru Dabija si Radu Afrim, un omagiu pentru cei 50 de ani de evolutie ca institutie culturală unicat in România.

In conditiile in care ni s-a transmis, de la nivelul conducerii CJ Neamt, că sansele unei rectificări bugetare real pozitive sunt nule, incepem să ne pregătim de ce e mai rău. Incredinţăm publicul larg şi autoritatea finanţatoare că depunem în continuare ,,toate eforturile pentru majorarea incasărilor din venituri proprii si atragerea de finanţari pentru pentru a putea susţine in mai mare măsurp cheltuielile secţiunii de funclionare", asa cum ne-a solicitat conducerea judetului si cum, de altfel, o facem dintotdeauna. Din păcate, nu am descoperit inca susţinători şi parteneri care să ne achite salariile si utillităţil", scrie Liviu Timus, directorul general al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, într-un comunicat de presă.