Reacţia Maiei Morgenstern, după ce a fost acuzată că a transformat Teatrul Evreiesc în afacere de familie: „O încercare de mânjire a imaginii“

În documentul adresat primarului Capitalei, Gabriela Firea, actriţa Monia Pricopi o acuză pe Maia Morgenstern (55 de ani) de transformarea Teatrului Evreiesc de Stat într-un mediu ostil, în care există, de mai mulţi ani „frica celorlalţi colegi de a reproşa ceva doamnei Morgenstern”. Memoriul vine ca urmare a refuzului acesteia de a se implica într-un proiect de colaborare între Teatrul Evreiesc de Stat şi RATB.

Cu ocazia sărbătoririi Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştiului, între 26 şi 29 octombrie, a avut loc o paradă a tramvaielor de epocă, în care trei astfel de tramvaie au circulat pe un traseu între Depoul Victoriei şi Piaţa Sfântul Gheorghe. Actorii Teatrului Evreiesc de Stat au informat publicul participant la acest eveiment despre teatrul din care fac parte, despre activităţile şi proiectele pe care acesta le pregăteşte.

Monia Pricopi refuzase proiectul pentru că, după prima întâlnire cu regizorul acestui proiect, i s-a părut de proastă calitate, dar şi din cauză că, pe lângă faptul că ar fi fost ceva umiltor pentru ea, nu ar fi adus niciun beneficiu teatrului. Acest lucru a fost confirmat la finalul evenimentului, a adăugat actriţa.

„Eram singurul teatru fără pliante, cu un program la care unii colegi au şi fost nevoiti să renunţe şi s-au descurcat cum a considerat fiecare”, scrie Pricopi în memoriul adresat Gabrielei Firea.

Cererea actriţei ar fi fost refuzată de Maia Morgenstern, deşi, punctează Pricopi în document, „ este stipulat faptul că putem face anual două refuzuri de rol, deci, ceea ce ceream (deşi ăsta nu era tocmai un rol), era perfect legal”.

Pricopi se plânge că expunerea pe care a fost nevoită să o facă a fost una de slabă calitate, cu texte de „foarte slabă factură literară”.

Actriţa Monia Pricopi (Foto: teatrul-evreiesc.com)

Aceasta ar fi expus aceste motive la avizierul electronic al teatrului, solicitând ca ea şi alţi actori ai teatrului să nu mai fie „folosiţi ca umplutură pentru poiectele familiei doamnei Manager”. Actriţa Maia Morgenstern ar fi luat în derâdere postările sale şi ar fi ameninţat-o cu proces.

Maia Morgenstern: „Mandatul meu de interimar s-a terminat pe 4 octombrie"

Contactată de "Adevărul", actriţa Maia Morgenstern a răspuns că toate acuzaţiile ce i se aduc sunt "o încercare de intimidare şi de mânjire a imaginii sale", înainte de concursul de management pentru directoratul Teatrului Evreiesc de Stat care va avea loc pe 7 noiembrie 2017.

Legat de problema spectacolelor în RATB, sunt acuzată de o decizie care nu îmi aparţine. Nu eu eram managerul teatrului în perioda în care s-a luat decizia reprezentaţiilor în RATB, interimatul meu s-a terminat pe 4 octombrie 2017. Domnul Andrei Munteanu asigură interimatul Teatrului Evreiesc de Stat, începând de pe 4 octombrie 2017, a declarat actriţa pentru "Adevărul".

Alte acuzaţii: Teatrul ca afacere de familie

În continuarea acuzaţiilor sale din memoriu, Monia Pricopi a explicat că de patru ani de zile, actorii teatrului sunt „daţi la o parte”, existând acum doar ca să completeze distribuţiile „în care joacă fiul, iubita fiului domniei sal, fostul soţ şi, evident, domnia sa”. Astfel, aceasta spune că la scurt timp după ce Morgenstern a ajuns manager, şi-a angajat fiul care astăzi, este actor de categoria 1 A.

„... domna Morgenstern si-a angajat la putin timp dupa ce a fost numita Manager, fiul, in teatrul nostru..si nu numai ca l-a amgajat, dar e, cred, primul actor angajat direct pe cat l-a, cursul firesc al carierei unui actor debutant, incepand cu categoria a V-a. Mai mult, fiul doamnei Morgenstern, este si membru marcant al Consiliului artistic al teatrului si imediat dupa ce a implinit 3 ani vechime, teatrul nostru a organizat concurs de avansare pe post, asa incat acum, este actor categoria 1A, desi abia a spus cateva replici in idish. Se poate cere inregistrarea concursului”.

Pricopi o ironizează în continuare pe fiica actriţei Maia Morgenstern, spunând că, recent, li s-a impus „o altă stea a Teatrului evreiesc- Cabiria Morgenstern”.

Cabiria Morgenstern (Foto: teatrul-evreiesc.com)

„Nu e pură coincidenţă, este exact fiica Doamnei Manager, care joacă în teatrul nostru de când avea 15 ani şi era elevă, deşi rolurile în care a fost distribuită puteau fi jucate de colege de-ale noastre din teatru. Până acum i s-au atribuit cinci roluri, unele din ele inventate special, cum au fost in „Dibuk”ca alter ego al personajului principal feminin, sau „Nunta în Fernvald”, se plânge actriţa.

Monia Pricopi consideră că s-a ajuns în această situaţie şi pentru că în Teatrul Evreiesc nu există o organizaţie care să apere drepturile angajaţilor, iar reprezentantul salariaţilor nu a încercat să stopeze abuzurile, acum o săptămână dându-şi demisia „din motive personale”. De asemenea, a invocat articolul 301 din Codul Penal care stipulează că funcţionarii publici nu au dreptul de a lua o decizie care ar aduce un folos patrimonial pentru ei înşişi, pentru rude până la gradul II sau pentru persoane cu care a avut raporturi comerciale sau de muncă în ultimi cinci ani sau din partea cărora beneficiază de serivciii sau foloase de orice natură.

Actriţa mai scrie că nu vrea să dezvăluie „cât de jos s-a putut ajunge”, adăugând că dintre 38 de titluri pe care le au în repertoriul teatrului, 18 sunt doar spectacole ale Maiei Morgenstern.

Monia Pricopi (Foto: teatral.ro)

„Teatrul evreiesc de stat a devenit o afacere de familie”, conchide Pricopi.

O dovadă cât se poate de clară a acestui lucru, mai spune actriţa, distribuţia spectacolului „Maitrey”, în regia lui Chris Simion-Mercurian, „în care uşor se poate observa acelaşi între clan aflat în distribuţie şi, evident, în contra-partidă, la Teatrul Evreiesc de Stat, avem spectacol regizat de aceeaşi Chris Simion-Mercurian”.

Se pare că în urmă cu aproximativ doi ani, exista o colaborare similară între acest teatru şi actriţa Anca Sigartău, în perioada în care aceasta era director la Teatrul din Bacău.

Memoriul Moniei Pricopi se încheie prin apelul la datoria sa faţă de demnitatea şi cariera sa care, „de aproape trei ani aproape că nu mai există”.

„Mi s-a spus cu groaza in ochi sa ma potolesc „ca am un copil de crescut”. Da, am un copil de crescut si il cresc singura, dar nu vreau sa creasca sub umilinta si compromisuri. Fara resentimente fata de doamna Manager, inteleg ca e o mama buna, dar asta nu trebuie sa se intample pe bani publici, va rog sa verificati situatia din teatrul nostru, in care am ajuns...incet incet sa fim umiliti, dati deoparte, amenintati ca vom fi dati afara sau ameninţaţi, că vom fi dati in judecata. Eu, Monia Pricopi, nu pot accepta acest lucru”, îşi încheie actrita memoriul.

Maia Morgenstern: "Vor să mă determine să nu mai particip la concursul pentru directoratul teatrului"

Repet, toate acuzaţiile care mi se aduc sunt o încercare de mânjire a imaginii. Se ştie ceea ce am făcut pentru Teatrul Evreiesc din 2012, ce am construit aici, ce spectacole s-au pus în scenă, ce premii s-au luat, ce turnee internaţionale am avut, ce festivaluri am făcut, ce premiere importante şi ce spectacole de succes s-au jucat la TES. Vor să mă determine să nu mai particip la concurs, a declarat actriţa Maia Morgenstern, pentru "Adevărul".

Maia Morgenstern ezită de mai multă vreme să ia o decizie, dacă să mai candideze sau nu pentru directoratul la Teatrul Evreiesc de stat.

La începutul lunii mai, "Adevărul" a publicat un articol în care anunţa că Maia Morgenstern „s-a retras în timpul procedurii” concursului de management pentru directoratul teatrului, ceea ce însemna că a renunţat la a continua activitatea de manager al teatrului. Actriţa nu dorea să rămână nici interimar în această funcţie, până la organizarea unui nou concurs. Maia Morgenstern obţinuse note mari la proiectul de management şi la evaluare, totuşi în cadrul ultimei sesiuni ar fi precizat în faţa comisiei că renunţă la funcţie din motive personale.

Ulterior, a revenit asupra deciziei până pe 4 octombrie, când i s-a terminat mandatul de interimar.

Maia Morgenstern ocupă funcţia de manager al Teatrului Evreiesc de Stat din anul 2012, când a fost într-o poziţie de interimar, ulterior fiind numită în funcţie, în urma unui concurs. Pe parcursul mandatului său teatrul a intrat într-un proces complet de renovare, după ce acoperişul clădirii a fost parţial distrus în urma unei furtuni. De asemenea, repertoriul a avut parte de mai multe premiere importante şi de multe spectacole de succes.

La nici un an de interimat, Maia Morgenstern declara într-un interviu pentru Adevărul că se simte „înecată în hârtii”:

„Sunt acoperită şi înecată în hârtii şi în decizii de semnat. Nu semnez nimic până nu înţeleg despre ce vorba. Asta ia mult mai mult timp. E un limbaj nou, specializat, însă Codul Muncii ar trebui să-l cunoaştem cu toţii. Nu strică să ştim ce drepturi, ce responsabilităţi, ce îndatoriri avem. Sunt necazuri mari la nivelul ăsta. Avem nişte drepturi de a spune "Nu"”.

Emilia Maia Ninel Morgenstern s-a născut pe 1 mai 1962, la Bucureşti. A urmat Academia de Teatru şi Film între 1981 şi 1985. Printre rolurile sale de referinţă: Doamna T, în teatru şi film, Marguerite în „Dama cu camelii“, Lola Blau, în „Astă-seară, Lola Blau“, Lola Lola în „Îngerul albastru“. A jucat mari roluri de tragiciană: Medeea (în „O trilogie antică“, montată de Andrei Şerban, la Naţional, în 1990), Clitemnestra (în „Orestia“ lui Silviu Purcărete de la Craiova) sau „Electra“, la Atena.

A interpretat-o pe mama lui Iisus în filmul lui Mel Gibson şi pe Arkadina în spectacolul „Pescăruşul“, al lui Andrei Şerban, iar în curând va putea fi văzută în filmul „What about love”, alături de Sharon Stone şi Andy Garcia.