Andrei Şerban montează „Pescăruşul“ de A. P. Cehov la unteatru

Premierele spectacolului Pescăruşul vor avea loc pe 16 şi pe 17 iunie la unteatru, de la ora 15.00, iar

Pescăruşul de la unteatru este şi o altfel de premieră, fiind prima colaborare a reputatului regizor cu un teatru independent din România.



"Am primit bucuros invitaţia de a lucra la unteatru. Am regăsit atmosfera anilor mei de tinereţe de la La Mama din New York, acelaşi spirit prietenos şi liber, o comunitate de artişti care, fără niciun considerent material, sunt animaţi de pasiunea de a face teatru altfel, de a descoperi forme noi", spune regizorul Andrei Şerban. El adaugă:

"Este o piesă care m-a urmărit toată viaţa şi pe care nu am înţeles-o pe deplin, deşi am montat-o în limbi diferite pe trei continente, de fiecare dată altfel. Sper ca această versiune să fie ultima."





Spectacolul are mai multe distribuţii:

Medvedenko - Ionuţ Vişan / Liviu Pintileasa

Maşa - Mădălina Anea / Sabrina Iaşchevici

Sorin - Constantin Cojocaru

Treplev - Bogdan Cotleţ / Anghel Damian / Bogdan Nechifor

Nina - Silvana Mihai / Alina Rotaru

Dorn - Richard Bovnoczki / Vitalie Bichir

Polina - Virginia Mirea / Florina Gleznea

Şamraev - Gelu Niţu / Silviu Debu

Arkadina - Mihaela Trofimov / Claudia Ieremia

Trigorin - Emilian Oprea / Richard Bovnoczki



La această montare, Andrei Şerban (foto) a lucrat împreună cu regizorul secund Sânziana Stoican şi cu asistenţii de regie Cosmin Alexandru Purice şi Florin Liţă. Valentin Vârlan este scenograf consultant. Iar textul este o adaptare liberă după o traducere de Maşa Dinescu şi Andrei Şerban.



Andreea şi Andrei Grosu, "gazdele" de la unteatru, declară:

"Colaborarea cu Andrei Şerban ne onorează şi se înscrie în logica în care am construit aici un loc, o comunitate şi un repertoriu în care credem cu totul. Noi spunem că se scrie istorie cu această întâlnire şi vrem să îi mulţumim lui Andrei Şerban care a acceptat provocarea de a lucra prima dată într-un teatru independent din România. Vrem să mulţumim şi publicului nostru pentru că ne este alături mereu. Aşteptăm cu bucurie premiera acestui spectacol eveniment", concluzionează cei doi şi adaugă "Veniţi la unteatru unde echipa noastră demonstrează în fiecare zi că teatrul independent este teatru profesionist."

Andrei Şerban s-a născut la 21 iunie 1943, la Bucureşti, este căsătorit şi are 2 copii. În 1968 a absolvit Institutul de Teatru şi Cinematografie Bucureşti, în clasa lui Radu Penciulescu. În 1971 a fost invitat peste ocean de compania La Mama din New York, cu o bursă Ford, unde a obţinut un succes imediat care l-a propulsat într-o muncă de cercetări teatrale şi numeroase spectacole. A montat teatru şi operă în America, Europa, Japonia şi România. Este profesor la prestigioase universităţi din SUA, Franţa, Suedia şi Japonia şi a fost recompensat cu distincţii şi premii în ţară şi străinătate.

Teatrul unteatru a respirat pentru prima oară pe 25 iulie 2010, născându-se din entuziasmul regizorilor Andrei şi Andreea Grosu. Aici nu aplauzi pentru că trebuie, ci pentru că simţi.

unteatru promovează o generaţie de artişti, regizori, actori, muzicieni, coregrafi şi artişti plastici. unteatru promovează educaţia prin cultură. unteatru asigură un spaţiu de repetiţii şi producţii independente care merită expunerea în instituţii consacrate, dar care nu pot fi văzute din cauza numeroaselor proiecte desfăşurate în aceste instituţii de teatru.