România sălbatică. Documentarul ”Wild Carpathia- Seasons of Change” va fi prezentat la ONU  VIDEO

Evenimentul programat la sediul central al organizaţiei mondiale se înscrie în strategia naţională de diplomaţie publică, fiind menit să sprijine candidatura României pentur un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, mandatul 2020-2021.

Realizatorul miniseriei ”Wild Carpathia”-, britanicul Charlie Ottley va prezenta diplomaţilor acreditaţi la ONU, reprezentând 193 de state membre, cel mai recent documentar despre frumuseţile naturale ale României, intitulat ”Wild Carpathia - Seasons of Change”. După difuzarea filmului la ONU, va urma o sesiune de întrebări şi răspunsuri susţinută de realizator şi de producătorul Oana Mihai.

Alteţa Sa Regală Prinţul Charles de Wales, moştenitor al tronului britanic, promotor activ şi entuziast al frumuseţilor naturale ale României, va adresa publicului prezent la eveniment un mesaj video introductiv, după cum informează Institutul Cultural Român de la New York.

Ultimul episod al seriei ”Wild Carpathia - Seasons of Change”, cu o durată de 47 minute. şi în limba engleză, urmăreşte transformările peisajului din Carpaţi de-a lungul anului, aducând un elogiu frumuseţii naturii şi tradiţiilor păstrate nealterate peste veacuri. De la sate şi comunităţi ce prosperă graţie conservării şi ecoturismului, la locuinţe neolitice în peşteri, de la piscuri îndepărtate, îmbrăcate în zapadă, la biserici de gheaţă, filmul prezintă o faţă nemaivăzută a României.

”Wild Carpathia Seasons of Change” trage, totodată, un semnal de alarmă în privinţa efectelor devastatoare ale defrişărilor ilegale din pădurile seculare românesti. Episodul „Anotimpurile schimbării” explică, de asemenea, cum şi de ce trebuie ca acestea să înceteze: ecoturismul şi turismul cultural pot reprezenta viitorul pentru aceste zone, dar numai dacă se vor opri tăierile haotice de copaci se vor putea evita distrugerea masivă a ultimei regiuni „sălbatice” a Europei şi a nepretuiţelor comori pe care le ascunde.

Charlie Ottley este jurnalist, scriitor şi prezentator al unor emisiuni de călătorie, Charlie Ottley a lucrat ca jurnalist independent şi poet, fiind autor al unor articole publicate în The Daily Express, Food & Travel Magazine, The Mail şi nu numai. A scris articole şi a colaborat cu World Online, Carlton Television, GMTV, Newsnight, Saturday Live, The Daily Politics, Five Live with Nicky Campbell şi Today Programme.

În ultimii cinci ani, alături de fundaţia The European Nature Trust, reputatul om de televiziune britanic a realizat o serie de filme ce au ca temă protejarea mediului înconjurător, a pădurilor şi a munţilor României, proiecte ce au beneficiat de susţinerea Prinţului Charles de Wales.

Charlie Ottley continuă să lucreze, în acelaşi timp, ca jurnalist independent, colaborând la prestigioase publicaţii, precum The Dail Mail, Food & Travel Magazine şi Vanity Fair.

În prezent, Charlie Ottley este editor, regizor, producător şi prezentator pentru cele opt episoade ale seriei “Flavours of Romania”, având ca temă principală cultura, gastronomia şi tradiţiiile româneşti, serial ce va fi difuzat la postul de televiziune PRO TV, din ţara noastră.

Oana Mihai este fotograf şi producător de film, Oana Mihai este co-producatorul seriei Flavours of Romania, ceva fi difuzat în toamna aceasta şi în România. Licenţiată în Studii Europene, şi-a început cariera în domeniul multi-media, în cadrul companiei de web design VBM Concept.

În anul 2012, a lucrat ca şi coordonator de locaţii pentru ”Wild Carpathia 2: From the Mountains to the Sea,” pentru ca mai apoi să fie producător asociat şi co-fundraiser pentru ”Wild Carpathia 4: Seasons of change”. Alături de producătorul şi regizorul Charlie Ottley, a desfăşurat activităţi care au contribuit la strângerea de fonduri, într-una din cele mai de succes campanii de acest gen din România, precum şi la pregatirea şi coordonarea subiectelor pentru acest documentar, filmări, realizarea fotografiilor necasare pentru making off şi relaţia cu presa.