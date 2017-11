Celebrarea Centenarului Marii Uniri începe oficial pe 26 noiembrie la Teatrul Naţional. Ce ne aşteaptă în Anul Centenar

Celebrarea Centenarului Marii Uniri începe oficial pe 26 noiembrie, la Teatrul Naţional ”I.L. Caragiale” din Bucureşti (TNB), cu un spectacol regizat de Ion Caramitru. Vor fi prezenţi pe scenă Piotr Beczała (care-l înlocuieşte pe Marcelo Álvarez, anunţat iniţial), Michael Barenboim, Ştefan Pop, Julian Rachlin, Ştefan Tarara, Kristīne Opolais, Adela Zaharia, alături de Orchestra Română de Tineret condusă de dirijorul Cristian Măcelaru.

În programul serii vor fi lucrări de Bach, Doga, Donizetti, Enescu, Ligetti, Porumbescu, Puccini, Rogalski.

Lucian Romaşcanu, ministrul Culturii, a precizat că au fost înregistrate peste 2.170 de proiecte care urmează să fie selectate şi propuse Guvernului spre finanţare.

Ministrul a afirmat că Centenarul este o ”sărbătoare a tuturor românilor” şi că principala atribuţie a MCIN este de a centraliza şi evalua proiectele propuse, din punct de vedere al viziunii, al realismului şi al bugetului, urmând să le trimită către Guvern pentru finanţare

”Centenarul este o sărbătoare a tuturor românilor, a tuturor instituţiilor de stat sau private care vor să marcheze acest moment istoric. Nu poate o instituţie, oricât ar fi ea de capabilă, să gestioneze tot în ceea ce priveşte evenimentele. Noi, la Departamentul Centenar, ne-am împărţit atribuţiile pe două paliere importante – un palier de intermediari şi unul de organizatori sau lideri de proiect. Pe partea de intermediari suntem cei care am primit şi am centralizat toate proiectele pe care instituţiile statului, ministerele şi unităţile administrativ-teritoriale şi-au propus să le facă în anul următor. În acest moment avem centralizate 2.170 de proiecte, din care 550 sunt fără costuri exprimare. Le vom selecta şi reselecta pentru a le propune într-o săptămână de acum încolo în Guvern pentru finanţare în 2018”, a spus ministrul.

Lucian Romaşcanu a mai spus că numărul de 2.170 de proiecte este unul ”consistent”, ceea ce va face ca ”România să arate în sărbătoare în anul următor”. El a precizat că de la unităţile administrativ-teritoriale au fost înregistrate 1.791 de proiecte de finanţat şi 124 de proiecte pe care şi le-au bugetat din resurse proprii, de la instituţii au fost primite 199 de proiecte, iar de la minister 114 proiecte.

”Bucureştiul are, până în acest moment, 60 de proiecte trimise de Primăria Generală şi primării de sector. Încă nu ne-au trimis primăriile sectoarelor 3 şi 6. Probabil că vom primi şi de la dumnealor”, a precizat el.

Ministrul a mai spus că începând de astăzi orice persoană care vrea să folosească vizualul Centenarului îl poate descărca de pe site-ul MCIN.

”Absolut toată lumea care va vrea să folosească acest vizual nepatrimonial, fără implicaţii comerciale, o poate face la liber – vor putea descărca de acolo vizualul în format editabil, fonturile necesare plus manualul de brand, care este obligatoriu în momentul în care se decide folosirea acestui vizual. Este vizualul oficial şi ne dorim ca toată lumea să îl folosească pe acesta, să fie vizibil în toate colţurile ţării şi afară în anul Centenarului”.

El a adăugat că intenţionează să organizeze evenimentul de lansare a Centenarului pe data de 26 noiembrie, la TNB.

”Vrem să facem evenimentul de lansare a anului Centenarului pe 26 noiembrie, la Teatrul Naţional. Ne dorim ca în paralel cu acest eveniment de lansare a Centenarului şi care va consta într-un preeveniment în foaierul teatrului, un eveniment de muzică şi poezie în Sala Mare a teatrului, plus o recepţie după aceea. Vrem să marcăm cât se poate de festiv şi frumos debutul acestui eveniment. Regizorii şi cei care se ocupă de conceptul acestui spectacol sunt Ion Caramitru şi Mihai Constantinescu, şeful Artexim, care organizează festivalul «George Enescu». Va fi organizat de Artexim. Toate lucrurile se vor face extrem de transparent, programul va fi disponibil cât de curând şi pentru public”, a continuat el, precizând că doreşte ca în aceeaşi zi toate instituţiile din subordinea MCIN să organizeze un set de evenimente dedicate Centenarului.

Romaşcanu a mai afirmat că ministerul doreşte să finanţeze proiecte relevante din zona privată şi că AFCN şi CNC vor avea sesiuni de finanţare de proiecte care vor fi dedicate sau vor avea conexiune cu Centenarul.

”Ce mai vrem şi am făcut deja este finanţarea zonei private. Dacă Guvernul, prin Legea bugetului de stat, va acorda bani pentru proiectele instituţiilor statului, MCIN îşi doreşte să finanţeze proiecte relevante din zona privată. Am avut primul «call» de proiecte pe care l-am denumit «Acces Centenar». Am avut 84 de proiecte înscrise, am alocat un milion de lei pentru aceste proiecte pe 2017. Au câştigat 20 de proiecte cărora le-am alocat aproximativ o jumătate din această sumă. Vor mai fi asemenea «call-uri» şi în anul care vine. În acelaşi timp, şi AFCN şi CNC vor avea sesiuni de finanţare de proiecte care vor fi dedicate sau vor avea conexiune cu Centenarul”, a spus ministrul.

Romaşcanu a vorbit şi despre înfiinţarea Fundaţiei pentru Centenar, care se va afla în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

”Va exista şi partea de monetizare a vizualului Centenarului tot în cadrul fundaţiei, pentru că iarăşi, pe zona comercială, dacă există edituri care vor vrea să scoată colecţii destinate Centenarului şi vor să folosească în scop comercial şi de promovare logo-ul, vom avea contracte de royalties cu aceşti operatori privaţi prin care

pentru folosire vor plăti procente din ceea ce vor vinde”, a adăugat el.

Lucian Romaşcanu a precizat că prin hotărârea de guvern de înfiinţare a Departamentului Centenar la MCIN există şi un comitet interministerial condus de prim-ministru.

”Prima întâlnire a acestuia va fi în foarte scurt timp, poate chiar săptămâna viitoare, unde sper să avem, în discuţia cu miniştrii care fac parte din acesta, şi ideile de mari proiecte care vor fi puse sub egida Centenarului”, a spus el.

Ministrul a explicat că bugetul pentru Centenar ”se construieşte de jos în sus, în funcţie de proiectele pe care vom decide să le facem”.

Între aceste proiecte propuse pentru Centenar, ministrul a menţionat că se numără: dezveliri de monumente, lansări de cărţi, colecţii propuse de Academia Română legate de istoria României traduse şi distribuite în străinătate, proiecte de colecţii de cărţi pentru elevi care să vorbească despre istoria României, precum şi alte evenimente culturale.