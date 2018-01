Mesajul emoţionant al filosofului Mihai Şora la moartea lui Neagu Djuvara

„Cineva a spus: „Souriez, vous êtes filmés!“, iar Neagu s-a întors spre mine şi a surâs. Apoi a adăugat: «Zâmbez!»

Dumnezeu să te aibă în pază, dragul meu!

Îmi va lipsi zâmbetul tău. Îmi vor lipsi căldura îmbrăţişării, spiritul vioi şi generos, amenitatea, însufleţirea din glas.“, scrie Şora pe Facebook.

Neagu Djuvara şi Mihai Şora au fost decoraţi în 26 septembrie 2016, la Palatul Cotroceni, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, preşedintele Klaus Iohannis afirmând că România a fost "binecuvântată" cu intelectuali de marcă, a căror operă va rămâne mereu tânără. Neagu Djuvara a spus, la rândul său, că se simte "mititel de tot" la primirea acestei distincţii.





O zi mai târziu, Mihai Şora scria pe Facebook: ”Mi-a făcut mare plăcere să-l revăd ieri pe Neagu Djuvara, să depănăm câteva amintiri din copilăria noastră muzicală, fiind noi două «victime» ale învăţământului pianistic, cu grozave strădanii din partea profesorilor, rigle peste degete şi alte asemenea gingăşii armonice… fără vreun rezultat concertistic notabil (după cum s-a adeverit ulterior)”, a scris Mihai Şora.





Mihai Şora s-a referit atunci şi la faptul că, alături de Neagu Djuvara, a depănat câteva amintiri în biblioteca de la Palatul Cotroceni.





”Aseară, în biblioteca Palatului Cotroceni, unde am putut rămâne câteva clipe în intimitate, am constatat că avem laolaltă aproape două sute de ani (socoteala am făcut-o eu, Neagu a confirmat-o)”, a constatat filosoful.