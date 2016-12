William Shakespeare, dat jos şi înlocuit cu o poetă neagră lesbiană, în numele diversităţii

Potrivit publicaţiei „Daily Pennsylvanian“, un grup de studenţi a dat jos portretul şi l-a depus în biroul preşedintelui Catedrei de Engleză, Jed Easty, după o întâlnire electorală desfăşurată pe 1 Decembrie. „Penn“ relatează că departamentul, de fapt, votase cu câţiva ani în urmă să înlocuiască, pentru motive de „diversitate“, pictura reprezentându-l pe Bard cu o figură mai „diversă“, dar că nimic nu fusese făcut în acest sens până după acea întâlnire anume.



Katherine Timpf, reporter pentru „National Review Online“, comentează sarcastic acţiunea studenţilor americani: „Mai întâi de toate, să spun că nu sunt anti-negru, anti-lesbian, anti-poet sau anti-poet-lesbian-negru. Dar trebuie să întreb: La ce bun să dai jos portretul lui Shakespeare? Fără îndoială, diversitatea este importantă, iar a decora sălile clădirii cu portret de scriitori de extracţii variate este o idee bună. Dar înseamnă aceasta că un portret al unei dintre figurile literare cele mai importante ale lumii trebuie să fie dat jos? De ce nu doar să adăugăm portretul lui Lorde undeva în altă parte?

Este în mod special adevărat dacă luăm în considerare faptul că portretul lui Shakespeare chiar arăta mai bine în acel spaţiu decât o face portretul lui Lorde. Nu, nu spun prin asta că oamenii albi arată mai bine decât oamenii negri, sau că oamenii straight arată mai bine decât oamenii gay. Ceea ce spun cu adevărat este că, dacă compari imaginile fiecărui portret în acel loc anume, portretul lui Lorde 1) arată prea mic şi 2) pare şi a fi doar un grup de părţi tipărite ale feţei ei lipite împreună. Îl urăsc într-adevăr aceşti copii pe Shakespeare atât de mult încât n-au putut nici să aştepte să facă rost de un portret adevărat al unui alt autor pentru a-l agăţa înainte să-i vâre portretul într-un birou pe undeva?

Da: Shakespeare a fost straight, alb, mascul; dar treaba e că, în ciuda faptului de a fi avut aceste trăsături deplorabile, se întâmplă şi să fie o figură literară incredibil de importantă. A-l celebra pe Shakespeare şi a celebra autori de diverse extracţii nu se exclud reciproc, iar a te purta ca şi cum Shakespeare nu merită să fie studiat sau celebrat le face un uriaş deserviciu acestor studenţi“.



La rândul său, site-ul www.mrctv.org, care scrie: „Cu alte cuvinte, mişcarea nu a fost bazată pe evidentele contribuţii notabile pe care Bardul le-a adus literaturii engleze, sau pe meritele «poeziei» lui Lorde (un termen vag pentru opera ei). Ignorând cauza, motivul sau logica, studenţii pennsylvăneni, concentraţi pe flăcările justiţiei sociale, au înlocuit în mod forţat un bărbat „alb, straight“ cu o lesbiană neagră. Ştiţi, pentru «diversitate»“, încheie cu următoarea întrebare, adresată în metru shakespearian:

„Unde te-ai ascuns, Bunule Simţ?“.

Cine-a fost Audre Lorde



Autodescrisă ca „neagră, lesbiană, mamă, războinică, poetă“, Audre Lorde (născută Audrey Geraldine Lorde la 18 februarie 1934 la New York - d. 17 noiembrie 1992 la Saint Croix) a fost o scriitoare şi activistă americană.



A militat pentru drepturile civile ale populaţiei de culoare, pentru promovarea feminismului şi împotriva discriminării minorităţilor sexuale.



A provenit dintr-o familie de imigranţi din Barbados şi Carriacou. Deşi a avut probleme cu vederea (miopie avansată, aproape de orbire) reuşeşte să parcurgă studiile elementare, urmate de Hunter College High School, un colegiu pentru copii supradotaţi. Îşi finanţează studiile activând sub diverse ocupaţii ca: muncitor în fabrică, colaborator la diverse publicaţii, tehnician radiolog, asistent social etc.



În 1961 este absolventă a Columbia University în bibliologie. Lucrează o perioadă ca bibliotecar la Mount Vernon, New York. Se căsătoreşte cu avocatul Edwin Rollins, cu care are doi copii. Ulterior, cei doi divorţează în 1970.



În perioada 1977 - 1978 are o scurtă relaţie cu pictorul şi sculptorul Mildred Thompson.



A scris două volume de poezie: The First Cities (1968) şi Cables to Rage (1970).