Un scriitor premiat cu Pulitzer a mărturisit că a fost violat în copilărie: „Nu sunt îndeajuns de multe pagini în lume ca să descriu cum m-a afectat”

Scriitorul Junot Diaz (49 de ani) scrie în eseul său, intitulat „Tăcerea: moştenirea traumei din copilărie”, că a fost violat, în repetate rânduri, de un adult în care avea încredere. Toată formarea sa ca adult a fost umbrită de acest episod şi de consecinţele pe care le-a avut asupra psihicului său.

„Nu sunt îndeajuns de multe pagini în lume ca să descriu cum m-a afectat”.

A ajuns să folosească mai multă energie fugind de acest episod decât a folosit pentru a trăi, astfel că violul a ajuns să îl definească.

„Mai mult decât a fi dominican, mai mult decât a fi imigrant, mai mult chiar decât a fi de descendenţă africană, violul m-a definit”, scrie Junot Diaz în eseul său. Trauma, explică scriitorul, e călător în timp, „un uroboros care se întoarce şi devorează tot ce a fost înainte. Rămân numai fragmente.”

La 14 ani, Diaz a ajuns să ţină unul dintre pistoalele tatălui său la tâmplă. Avea probleme la acasă, la şcoală, iar amintirile episodului de la opt ani reveneau obsedant.

„Bineînţeles, nu am primit niciodată niciun fel de ajutor, niciun fel de terapie. Aşa cum am spus, nu am spus niciodată nimănui. Într-o familie aşa mare ca a mea-cu cinci copii- era uşor să te pierzi... Îmi amintesc că mama mi-a spus, după unul dintre episoadele de depresie, că ar trebui să mă rog. Nici nu m-am deranjat să râd”.

În ultimul an de liceu, a încercat să se sinucidă, înghiţind medicamentele rămase de la tratamentul pentru cancer al fratelui său. Nu a funcţionat. Ceea ce l-a împiedicat să încerce din nou a fost că a primit prin poştă, scrisoarea de acceptare la facultate. Încercarea de a se sinucide- a trecut-o sub tăcere, aşa cum a făcut şi cu violul.

În facultate, şi-a făcut o prietenă, însă au ajuns să se despartă, pentru că el nu putea întreţine relaţii sexuale. Apoi a urmat o altă prietenă, de care s-a apropiat mai mult, însă de care s-a despărţit într-o zi, din senin. „Nu suportam să fiu iubit”.

Au urmat câţiva ani în care s-a întâlnit cu mai multe femei în speranţa că îl vor vindeca, însă nu a funcţionat.

Cel mai departe a mers cu Y, o femeie cu care s-a logodit în Tokyo, împreună cu care şi-a luat un apartament. Pe Y a înşelat-o mai mult decât îşi înşelase orice prietenă. În cele din urmă, ea a descoperit şi l-a părăsit.

„Câteva luni mai târziu, am câştigat premiul Pulitzer pentru un roman narat de un frate dominican care îşi pierde femeia visurilor pentru că nu se poate opri din a o înşela”.

În cele din urmă, Diaz şi-a revenit. Astăzi este într-o relaţie cu o femeie care ştie tot despre trecutul lui. I-a spus tot ce i s-a întâmplat.

„I-am spus ei, le-am spus prietenilor mei. Chiar şi celor mai duri băieţi de-ai mei. Le-am spus tuturor, dă-le naiba de consecinţe”.

Articolul integral, scris de Junot Diaz, poate fi citit în The New Yorker. Autorul, care a explorat subiectul abuzului sexual în opera sa, nu a mai vorbit public până acum despre experienţa lui.

Născut pe 31 decembrie 1968, Junot Diaz este scriitor şi profesor de scriere creativă la Massachusetts Institute of Technolohy (MIT) şi editor la ”Boston Review”. S-a născut în Santo Domingo, în Republica Dominicană, şi a emigrat cu familia în New Jersey, pe când avea şase ani.

Diaz a absolvit la Rutgers University şi, la scurt timp, a creat personajul Yunior care avea să fie narator în mai multe dintre cărţile sale. A primit premiul Pulitzer pentru romanul său de debut, „Scurta şi minunata viaţă a lui Oscar Wao” (apărut la editura Polirom), în 2008.