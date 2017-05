Un prequel al seriei „Harry Potter” a fost furat într-un jaf în Birmingham

Manuscrisul de 800 de cuvinte fusese vândut la o licitaţie caritabilă acum nouă ani pentru suma de 25.000 de lire sterline. Povestea acestuia are loc cu trei ani înainte de naşterea lui Harry Potter, şi îi are în prim-plan pe tatăl vrăjitorului, James Potter, şi naşul acestuia, Sirius Black, în perioada lor de adolescenţă. Aceştia din urmă se confruntă cu doi poliţişti, iar după o urmărire pe motociclete vrăjitorii reuşesc să scape călare pe măturile zburătoare.

Autoarea a reacţionat la auzirea veştii şi i-a rugat pe fani prin intermediul unui mesaj pe Twitter, să nu cumpere manuscrisul dacă le este pus spre vânzare.

Victima jafului a declarat că documentul era „nepreţuit” şi că dacă ar fi fost vândut din nou la o licitaţie, ar fi avut potenţialul să adune mai mulţi bani pentru o cauză bună. Întrebată de jurnalişti dacă a citit colecţia de cărţi, aceasta a recunoscut că a terminat doar un volum din seria „Harry Potter”.

Între timp, poliţiştii au precizat că au pornit o investigaţie şi i-au rugat pe fani să contacteze forţele de ordine dacă intră în contact cu manuscrisul.

PLEASE DON'T BUY THIS IF YOU'RE OFFERED IT. Originally auctioned for @englishpen, the owner supported writers' freedoms by bidding for it. https://t.co/ljEQyyj9yY