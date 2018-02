Povestea de dragoste dintre Brâncuşi şi Marthe Lebherz, într-o carte

Marthe era frumoasă, blondă, cu nişte cozi împletite, ca mocăniţele noastre, spunea Lemmy, în urmă cu câţiva ani, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul”. Era fiica unui elveţian, venise la Paris ca să ia cursuri de dans.

„Marthe a sperat că ea şi Brâncuşi se vor căsători. În 1926, Brâncuşi cumpără un teren pentru o casă. Planurile lor s-au dus de râpă: Brâncuşi ar fi vrut să locuiască cu ea, nu neapărat să se însoare, deşi îi promitea la acea vreme. El era mai modern decât noi acum, voia o uniune liberă. Marthe s-a întors la Geneva, unde a şi murit, la 103 ani”, povestea Doina Lemmy, în acelaşi interviu.

În septembrie 1926, Brâncuşi îi scria de la New York celei pe care o numea „blonda Isolda”: „Îţi scriu câteva cuvinte, dragă Tonton, din ţara poveştilor cu zâne. E atât de frumos şi de inedit încât nu poţi să-ţi închipui dacă nu vezi (…) şi cu toate astea sunt ca o stâncă în exil“.

După lansarea de la ICR, a celor două albume, va avea loc o dezbatere între Doina Lemny, editoarea volumelor şi de Cristian Robert Velescu, istoric de artă.

Doina Lemny reuneşte în volumul „Brancusi et Marthe – ou l’histoire d’amour entre Tantan et Tonton” corespondenţa dintre Brâncuşi si dansatoarea elvetiană Marthe Lebherz, una din marile iubiri ale artistului. Scrisorile trimise în 1926 de la New York tinerei dansatoare, transformată în secretară la atelier, sunt presărate cu desene pe tema Sărutului. Brâncusi le-a reunit şi le-a numerotat având intenţia să le publice sub forma unui roman de dragoste.

Cartea „Correspondance Brancusi – Duchamp” dezvăluie prietenia dintre cei doi mari artisti ai secolului XX: Brâncuşi şi Marcel Duchamp. Doina Lemny prezintă integralitatea corespondenţei lor, din care reiese atât relaţia „profesională” dintre ei – Duchmap, din admiraţie pentru creatia artistului roman, i-a deschis drumul spre piata americana – cât si prietenia profunda care i-a reunit. Adnotaţia reactualizată îmbogăţeşte cunoaşterea parcursului celor mai importante opere brâncuşiene. Textul de introducere, Correspondance – Brancusi. Histoire d’une amitié relatează despre această prietenie, rămasă mult timp necunoscută.

Evenimentul este prilejuit de celebrarea celor 142 ani de la naşterea sculptorului român Constantin Brancuşi, în contextul celebrării Centenarului României moderne, dar şi a Sezonului România-Franţa 2019, a cărui desfăşurare coincide cu Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene.

Doïna Lemny, doctor în istoria artei, este muzeograf-cercetator la Muzeul naţional de artă modernă, Centrul Pompidou Paris, specialistă în sculptura din prima jumătate a secolului XX. Co curatoare a celor sapte expozitii tematice la Atelierul Brancusi din 1998 în 2002. A fost curatoarea expozitiei « Antoine Pevsner în colectiile Centrului Pompidou » (2001), « Datiunea Brancusi » (2003), « Henri Gaudier-Brzeska în colectiile Centrului Pompidou » (2009) si a coordonat cataloagele publicate cu ocazia organizării expoziţiilor.

Este autoare a mai multor volume: Brâncuşi inedit - însemnări şi corespondenţă românească (coeditor cu Cristian-Robert Velescu, Bucureşti, Humanitas, 2004 ), Brancusi, Paris, Oxus, 2005, Brancusi & Gaudier-Brzeska : points de convergence et Henri Gaudier-Brzeska : Notes sur Liabeuf et Tolstoï, Paris, L’Échoppe, 2009, Lizica Codréano, une danseuse roumaine dans l’avant-garde parisienne, Lyon, Fage, 2011, Brancusi, au-delà de toutes les frontières, Lyon, Fage, 2012, Brancusi, coll. « Monographies », Paris, éditions du Centre Pompidou, 2012, Henri Gaudier-Brzeska, un sculpteur « mort pour la France », Lyon, Fage, 2015 ; Brancusi, an Artist without Frontiers, Bucharest, NoiMediaPrint, 2016 ; Correspondance Brancusi &Duchamp, Paris, Dilecta, 2017, Brancusi & Marthe ou l’histoire d’amour entre Tanta et Tonton, Lyon, Fage, 2017.

Cristian-Robert Velescu este critic şi istoric de artă, scriitor şi professor de istoria artei la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. A publicat lucrări dedicate modernităţii româneşti şi europene, dar şi avangardei istorice: Brâncuşi iniţiatul (Editura Editis, Bucureşti, 1994); Concepte ale poeticii lui Constantin Brâncuşi (Edit. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999), Formă şi semnificaţie în arta românească modernă - exemplul lui Brâncuşi (Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002), Brâncuşi inedit - însemnări şi corespondenţă românească (coeditor cu Doina Lemny, Humanitas, Bucureşti, 2004 ); Victor Brauner d'après Duchamp sau drumul pictorului către un suprarealism „bine temperat" (Institutul Cultural Român, 2007), Avant-gardes et modernités - Brancusi, Duchamp, Brauner, Voronca, Tzara & comp. (Institutul Cultural Român, 2013). Este autor al unor cataloage de expoziţii, al căror curator a fost: Ion Ţuculescu (catalog al expoziţiei retrospective), Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă / Muzeul Colecţiilor de Artă, 1999; Lili Pancu 1908-2006 - Pictură - grafică (catalog al expoziţiei retrospective), Bucureşti, Muzeul oraşului Bucureşti, 2010. Autor a numeroase studii şi texte critice, publicate în albume, reviste şi cataloage, din ţară şi din străinătate.