Jonathan Coe, în dialog cu Marius Chivu: „În cazul Brexit-ului, ceea ce vedem este o reînviere a unui naţionalism nostalgic. E un naţionalism englez, nu britanic”

Aflat la a patra vizită în România, scriitorul Jonathan Coe (56 de ani) a discutat despre cărţile sale, despre relaţia sa, în special în calitate de scriitor, cu tatăl său, dar şi despre subiecte politice precum Brexit sau Donald Trump. Toate subiectele au fost abordare cu umor de către scriitor care a încântat publicul cu răspunsuri complete şi sincere.

Prima dată a ajuns în România în 1996, iar anul 2017, a spus Marius Chivu, marchează 30 de ani de la debutul scriitorului. Întrebat cum a sărbători această aniversare, Coe a răspuns să aceasta l-a prins în Franţa, la un festival de literatură, sărbătorind într-o manieră foarte modernă: scriind un tweet.

Prima carte a scriitorului, cartea de debut se numeşte ”The Accidental Woman”, dar nu este tradusă în română. Totuşi, a povestit acesta, romanul nu este primul pe care l-a scris. Acasă, într-o cutie, zac alte trei sau patru cărţi nepublicate.

Coe a scris prima poveste pe când avea opt ani, al cărei manuscris îl are şi astăzi. Avea 150 de pagini, lucru de care era foarte mândru, şi era scrisă într-un carneţel cumpărat dintr-o librările din apropierea oraşului în care stătea.

Părinţii au fost şi ei, la rândul lor, mândri de fiul lor, iar tatăl său a luat-o la lucru şi i-a dat-o secretarei pentru a o dactilografia. La întoarcerea acasă a acestuia, tânărul Jonathan a suferit o mare deziluzie, după cum povesteşte chiar scriitorul, pentru că scrisă la maşină, povestea sa avea doar 20 de pagini.

„ Mai apoi, am continuat să scriu, am scris o povestire stranie, de tipul James Bond. Practic, imitam lucrurile care mă bucurau, cărţile pe care le citeam la vârsta respectivă şi scriam şi un fel de scenariu pentru comedii pentru că mă uitam foarte mult la televizor, la spectacole de comedie”, a povestit Jonathan Coe.

Acesta a adăugat că prima sa carte publicată, ”The Accidental Woman” este o pastişă după Beckett.

Jonathan Coe, în dialog cu Marius Chivu (Foto: facebook: filit.iasi)

Marius Chivu a adus în discuţie şi unul dintre romanele cele mai de succes ale autorului în România, anume „Casa somnului” care, deşi nu este la fel de amuzantă ca celelalte pe care le-a scris, conţine o scenă despre transgender, avant la lettre, mult mai relevantă astăzi decât în momentul publicării, după cum a descris criticul literar. Povestea este despre un bărbate care se îndrăgosteşte de o lesbiană şi atunci face o operaţie de schimbare de sex pentru a-I câştiga dragostea.

A fost vorba de noroc sau Coe a fost vizionar?- a întrebat Marius Chivu.

Coe a povestit că în Marea Britanie este considerat un om politic, iar prin intermediul romanului „Casa somnului”, a avut ocazia să scape de această etichetă şi să scrie cel mai non-politic roman al său.

„ Acasă, sunt un scriitor scriitor care se ocupă cu temele politice ale vremii sale, dar după succesul cu << Ce Hăcuială!>>, am încercat să mă depărtez cât am putut de această etichetă şi să scriu un roman cât mai puţin politic”, a mai spus scriitorul britanic”.

La baza romanului „Casa somnului” stă o experienţă personală a autorului, împinsă peste graniţele realităţii în sensul în care, în mod evident, a punctat acesta, nu şi-a făcut o operaţie de schimbare de sex pentru a câştiga dragostea unei femei. Totuşi, subiectul se bazează pe o prietenie pasională pe care a avut-o cu o femeie pe când era la universitate şi care, a mărturisit scriitorul, i-a schimbat viaţa în multe feluri pentru că îşi dorea să o impresioneze.

Scriitorul Jonathan Coe (Foto: polirom.ro)

„Era o feministă foarte puternică şi foarte convinsă. Şi asta am devenit pentru a o impresiona. Citeam literatură feministă şi teorii feministe şi am căpătat această identitate... Nu am avut o relaţie cu ea, dar educaţia pe care am primit-o de la ea a fost una formativă şi care m-a ajutat, m-a schimbat ca scriitor”, a explicat Jonathan Coe.