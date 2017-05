Soprana Angela Gheorghiu, distinsă de Universitatea din Bucureşti cu titlul de Doctor Honoris Causa

Angela Gheorhiu şi-a făcut debutul internaţional în 1992 la Royal Opera House în La Bohème, la Metropolitan Opera New York şi la Opera de Stat din Viena. La Royal Opera House Covent Garden a cântat pentru prima dată mult-aclamatul La Traviata în 1994, legendara reprezentaţie pentru a cărei transmitere TV în direct BBC şi-a întrerupt programul.

Angela Gheorghiu este o prezenţă constantă în săli de operă şi de concert din lumea întreagă. În 1999 a participat cu mare succes la concertul „Michael Jackson şi Prietenii” în Munchen, a cântat la redeschiderea Royal Opera House Covent Garden (decembrie 1999), a Teatrului Malibran din Veneţia (23 mai 2001) şi la deschiderea noii săli de operă din Valencia în prezenţa Reginei Sofia a Spaniei (octombrie 2005).

Printre cele mai importante apariţii din ultimii zece ani se numără mult-aplaudatele spectacole La Rondine şi Pagliacci de la Royal Opera House, Romeo et Juliette la Choregies d’Orange şi la Festivalul de la Salzburg, Faust la Metropolitan Opera New York, Royal Opera House şi Opera din Monte Carlo, Simon Boccanegra la Royal Opera House.

În 2006 a debutat la Teatro alla Scala în Milano cu un recital, iar în acelaşi an a deschis Festivalul de Film de la Cannes. În iunie 2006, a debutat în Tosca la Royal Opera House din Londra, într-o producţie nouă creată special pentru ea. În septembrie 2007 a deţinut rolul principal în premieră mondială a operei Marius et Fanny de Vladimir Cosma la Opera din Marsilia.

Sezonul de transmisii în cinema 2011/2012 al Royal Opera House a debutat cu trei producţii având-o pe Angela Gheorghiu în rolul principal: Faust, în direct, (septembrie 2011), Adriana Lecouvreur (octombrie 2011) şi Tosca (noiembrie 2011).

Cele mai recente apariţii discografice ale Angelei Gheorghiu includ operele complete L’amico Fritz de Pietro Mascagni şi Fedora de Umberto Giordano (ambele CD-uri produse de Deutsche Grammophon). Spectacolele live cu La Rondine de la Metropolitan Opera (2009) şi Faust de la Royal Opera House (2004) au fost lansate pe DVD de EMI Classics în 2011.

Albumele au fost foarte bine primite de critica de specialitate şi au fost onorate cu numeroase premii cum ar fi Gramophone Awards, Diapason d’Or Awards, Choc du Monde de la Musique în Franţa, Premiul Cecilia în Belgia, Deutsche Schallplattenkritik-Preis în Germania, Echo Award, Musica e dischi Foreign Lyric Production în Italia, premiul Criticilor Americani şi altele. Angela Gheorghiu a primit titlul de ,,Artista Anului” la Premiile Classical Brit în 2001 şi 2010.