SERIAL Artişti care au spart convenţiile. David Garrett, „violonistul diavolului“, de la carismă la nonconformism FOTO-VIDEO

De la Metallica la Eminem, David Garrett (37 de ani) a adaptat pentru vioară, unele dintre cele mai populare melodii ale tuturor timpurilor, atrăgând un public numeros, de toate vârstele.

Violonistul a păstrat numele de familie al mamei căci i s-a părut mai simplu şi mai atrăgător decât cel al tatălui. Este considerat un artist aparte datorită stilului său, atât muzical cât şi vestimentar- atipic pentru un violonist, căci nu suportă să poarte ţinute elegante- fiind unul dintre cei mai rapizi violonişti ai lumii, calitate pentru care a deţinut recordul mondial, în 2010. Garrett a cântat chiar şi compoziţii de George Enescu, o profesoară care l-a meditat fiind o fostă elevă de a celebrului compozitor român.

David Garrett este considerat succesorul celebrului Paganini, jucând rolul acestuia în filmul ”The Devil’s Violonist”. Totuşi, filmul nu s-a bucurat de succes, iar muzicianul a declarat că actoria „nu este de el”.

Deşi ascensiunea lui Garrett s-a întâmplat firesc şi rapid, viaţa lui este presărată cu evenimente care nu se încadrează pe linia carierei sale, cum ar fi faptul că a avut o perioadă, în timpul facultăţii, când, pentru a strânge bani, a devenit fotomodel, defilând pentru nume mari din industria modei, precum Armani sau Vogue, sau faptul că a fost îndrăgostit de o actriţă de filme pentru adulţi pe nume Ashley Youdan.

Începuturile. Voia tot ce avea fratele său

David Garrett, născut David Christian Bongartz, pe 4 septembrie 1980, în Aachen, Germania, este fiul balerinei Dove Garett şi a avocatului Georg Bongartz, care s-au întâlnit la un concert din Frankfurt unde ea venise pentru a susţine un spectacol.

Ca în cazul marilor muzicieni ai lumii, David a început să cânte la vioară de la vârsta de patru ani, diferenţa făcând-o însă motivul. Cu doi ani mai mare, fratele său, Alexander, începuse, la insistenţele părinţilor, lecţiile de vioară, iar David voia să aibă tot ceea ce avea fratele său. David Garrett a început imitând şi a ajuns unic. Ulterior, părinţii au realizat că fiul cel mic avea un real talent, aşa că tatăl său care era la acea vreme, deţinătorul singurei case de licitaţii pentru instrumente cu coarde din Europa, i-a devenit primul profesor.

David Garrett în 1984 (Foto: david-garrett.com)

„Nu era vorba că fratele meu nu era talentat, dar a cedat presiunii, a început să plângă mai mult decât mine”, declara David Garrett într-un interviu pentru Daily Mail.

Aşadar, a ajuns la vioară, sau vioara a ajuns, mai degrabă, la el, din întâmplare. Într-un interviu pentru BBC, artistul a povestit că cel mai probabil, fratele lui i-a dat vioara ca să nu mai aibă parte de atenţie, lucru care lui îi plăcea.

Încă de la vârsta de cinci ani, părinţii au început să îl ducă, în fiecare weekend, în Olanda, pentru a studia. Doi ani mai târziu, destinaţia s-a schimbat: mergea la Lubeck, pentru a studia la conservatorul de acolo. Restul educaţiei a primit-o acasă, cu un învăţător particular.

La vârsta de opt ani, tânărul muzician avea deja solo-uri alături de unele dintre cele mai celebre orchestre ale lumii, precum London Phiharmonic, Los Ageles Philharmonic sau Russian National Orchestra, după cum informează Emme Magazine.

A cântat pentru preşedintele Germaniei

Pe când avea 13 ani, artistul înregistra deja două cd-uri şi apărea la televiziunea olandeză şi cea germană. De asemenea, a susţinut un concert la rezidenţa preşedintelui Germaniei, la invitaţia personală a acestuia.

La aceeaşi vârstă, Garrett devenea cel mai tânăr solist, semnând un contract cu casa de producţie „Deutsche Grammopho„. Trei ani mai târziu, în aprilie 1997, a cântat alături de Munich Philharmonic Orchestra în Delhi şi Mumbai într-o serie de concerte ce marcau aniversarea de 50 de ani de la Independenţa Indiei.

Contactul cu muzica lui Enescu

La 12 ani, David Garrett începuse să lucreze cu celebra violonistă poloneză, Ida Haendel (88 de ani), călătorind în diverse oraşe europene pentru a o putea întâlni. Prin intermediul lui Haendel, Garrett a ajuns să cunoască şi muzica lui George Enescu, căci aceasta îi fusese elevă. Artistul a cântat pentru prima dată Enescu în public, în 2015, la Bucureşti, la festivalul care îi poartă numele.

„… Sunt un admirator al lui Enescu de mic… Când eram mic, am ascultat nişte înregistrări originale ale lui Enescu. Aveau un aer mai misterios, mai diferit. Nu este uşor de cântat şi are o calitate romantică", declara atunci muzicianul.

Exmatriculat de la Royal College of Music, Londra

După ce, la 17 ani, s-a înscris la Royal College of Music din Londra, nu a rezistat decât un semestru. Întrebat de acest lucru, muzicianul a răspuns că „exmatriculat” nu e tocmai termenul potrivit, fiind mai degrabă o cădere de acord de ambele părţi.

„Am chiulit de la nişte lecţii- dar, de asemenea, m-am străduit din greu să exersez în plus, dar nu a ajutat!”, a explicat Garrett într-un interviu din 2008, publicat pe Web Archive.

Originile crossover-urilor

Cât timp a fost educat acasă, Garrett a ascultat numai muzică clasică, părinţii săi fiind doi împătimiţi ai acestui gen.

„Când am ajuns într-o şcoală normală şi am început să fiu expus la tot rock-ul şi pop-ul, a fost o reală revelaţie”, declara muzcianul, citat de Emme Magazine.

În 1999, David Garrett s-a mutat în New York, pentru a urma cursurile prestigioasei Julliard School. Conform Daily Mail, acesta a plecat la New York sub pretextul de a-şi vizita fratele care era înscris la Harvard. S-a înscris fără ca părinţii să ştie pentru că tatăl său „nu credea că aveam nevoie să învăţ ceva. Se înşela în acel moment”.

A absolvit Julliard în 2004, după ce în 2003, a câştigat premiul într-o competiţie pentru compozitori cu o lucrare în stilul lui Bach. La Julliard a studiat sub îndrumarea unuia dintre cei mai elogiaţi violonişti ai secolului XX, americanul de origine israeliană, Itzhak Perlman (72 de ani).

Nu şi-ar dori să fie din nou copil

La un moment dat, Garrett a spus că părinţii săi au făcut „un milion de greşeli”. Acesta a explicat pentru Daily Mail, că cei doi au fost foarte stricţi, în special tatăl său. Pe când era copil, acesta lucra cu el în ficare zi, timp de şase sau şapte ore, fiind foarte dur, „în special verbal”.

Dove Garett şi Georg Bongartz, părinţii lui David Garrett (Foto: Daily Mail)

„Nu a fost bine ce a făcut, evident, şi cu siguranţă, a fost o greşeală. Nu aş face la fel cu copiii mei. Şi-a dorit un rezultat pe care, în cele din urmă, l-a avut. A folosit meotdele potrivite? Cu siguranţă nu. A primit rezultatul. Da”, a povestit Garrett pentru aceeaşi publicaţie.

Acesta a adăugat că nu şi-ar retrăi trecutul pentru că nu a fost uşor. Totuşi, acesta apreciază pentru că „ a făcut tot ce trebuie pentru a ajunge unde este acum”.

Cum a ajuns să piardă un milion de dolari

Conform Bbc.co.uk, în ianuarie 2008, Garrett şi-a distrus, accidental, vioara Guadagnini, în valoare de un milion de dolari pe care o cumpărase printr-un împrumut. Vioara de 230 de ani a fost plătită, din banii de concerte, pe parcursul mai multor ani.

„A devenit curând o prelungire a mea. Pentru a-mi meţine nivelul…, am petrecut mai mult timp cântând la vioară decât dormind. A trebui să îi învăţ caracteristicile negative, dar şi pe cele pozitive…A fost ca şi cum eram într-o relaţie”, declara Garrett la acea vreme pentru The Guardian.

În decembrie 2007, terminase de plătit: vioara era a lui. O lună mai târziu, într-o zi ploioasă, după un concert susţinut în Londra, din cauză că încă purta pantofii cu care urcase pe scenă, a alunecat şi a căzut pe spate, peste carcasa viorii. Aceasta a crăpat în şase locuri, iar reparaţiile, care au durat şase luni, au costat peste 60.000 de lire, însă vioara nu avea cum să mai sune la fel.

Între timp, a folosit alte viori, împrumutate, inclusiv una Stradivarius care „ a venit la pachet cu propria echipă de securitate”.

„Erau instrumete frumoase, dar nu era acelaşi lucru. Ştiind că timpul cu ele era limitat, trebuia să mă menţin detaşat din punct de vedere emoţional. Nu mi-am permis să mă îndrăgostesc”, mai spunea Garett pentru aceeaşi publicaţie.

Totuşi, deşi a simţit că şi-a pierdut un prieten, un an mai târziu, a primit un telefon de la tatăl său, care dăduse peste cineva care voia să vândă o vioară Stradivarius.

„Când am încercat-o, nu mi-au trebuit mai mult de trei secunde să mă hotărăsc. A fost dragoste la prima vedere”, a mai spus Garrett.

Astfel, artistul a ajuns la marea dragoste, însă a rămas recunoscător viorii Guadagnini, considerând că, cel mai probabil, i-a salvat viaţa. Pentru Stradivarius a cumpărat o carcasă mai bună, adăugând că „dacă aş sparge-o şi pe aceasta, cu siguranţă aş plânge”.

Şantajul lui Ashley Youdan

În 2016, împotriva muzicianului i-a fost intentat un proces de către fosta iubită a acestuia, Ashley Youdan, actriţă în filmele pentru adulţi, alături de care începuse o relaţie în octombrie 2014. Aceasta i-a adus mai multe acuze, printre care faptul că a abuzat-o fizic şi psihic, că a întreţinut relaţii cu transsexuali şi că a consumat cocaină. Garrett a negat toate acuzaţiile.

Se pare că acesta se îndrăgostise de Youdan care a început să spună că este logodnica lui deşi Garrett declarase că nu o ceruse în căsătorie. În declaraţia sa, Youdan spunea că cererea a avut loc la câteva zile după ce muzicianul o plătise pentru servicii sexuale, după cum informează Daily Mail.

Conform aceleiaşi publicaţii, se pare că, totuşi, Garrett o lăsase pe actriţă să locuiască în apartamentul său din Manhattan, plătindu-i lunar o sumă de 10.000 de dolari, în speranţa că va renunţa la industria în care active pentru a devenit agent imobilar.

Ashley Youdan şi David Garrett (Foto: dailymail.co.uk)

În declaraţiile de la tribunal, artistul a explicat că, în realitate, aceasta folosea banii pentru a da, în lipsa lui, petreceri la care îşi invita colegi de muncă.

Acesta a mai explicat că Youdan l-a minţit că se va lăsa de meseria pe care o practica, însă de fapt, aceasta a cotinuat să apară în filme erotice. Când a descoperit că îl minţea, a decis să încheie relaţia (februarie 2016), moment în care actriţa şi-a schimbat strategia, trecând la şantaj. Iniţial, i-ar fi cerut 30.000 de dolari ca să tacă, iar Garrett i-a oferit 15.000. Youdan a crescut după suma la 15 milioane de dolari, moment în care el a refuzat, iar ea a pornit procesul împotriva lui.

„Nu sunt o persoană agresivă- violenţa nu este ceva ce mă caracterizează”, declara în legătură cu acest lucru, Garrett, pentru theviolinchannel.com.

Imaginea nu i-a fost afectată

Scandalul în care a fost implicat nu i-a afectat cariera muzicală, Garrett fiind în continuare văzut de fani ca un împătimit al muzicii care nu încetează să inoveze. Artistul se vede ca un muzician clasic, considerând că este responsabilitatea lui să îi ajute pe tineri să descopre acest gen.

„...muzica clasică este la fel de accesibilă ca rock-ul, r&b-ul, jazz-ul sau orice alt gen popular de muzică de astăzi”, spunea la un moment dat, muzicianul, citat de classicfm.com.

Garrett se gândeşte în primul rând la fani. De fiecare dată când este întrebat cum se pregăteşte pentru concerte, răspunde că nu face nimic deosebit, căci aceasta este deja viaţa lui, cel mai important lucru fiind să îi facă pe oameni să se simtă confortabil, după cum declara într-un interviu pentru Bbc.co.uk.

Concert la Bucureşti, în 2018

După ce şi-a încântat fanii români cu spectacolele de muzică clasică în cadrul renumitului Festival „George Enescu”, în 2011, 2015 şi 2017, David Garrett va susţine, pe 8 iunie 2018, la Sala Palatului, primul său concert crossover din România.

În urma cererilor primite în număr impresionant din partea fanilor, David Garett a inclus România în programul turneului său, ”Explosive- Live” care a început în luna noiembrie 2016 şi nu se va încheia foarte curând, căci succesul uluitor a bătut toate recordurile concertelor sale anterioare. Numai în primele trei săptămâni ale turneului, au fost vândute peste 200.000 de bilete, urmate de alte 100.000 de bilete vândute pentru concertele susţinute în primăvara acestui an.