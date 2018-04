Săptămâna filmului din vestul Chinei. Timp de patru zile, bucureştenii vor putea urmări cele mai importante filme „made in China”

Timp de 4 zile, bucureştenii vor putea urmări cele mai importante producţii „Made in China”, filme apreciate de publicul asiatic, dar şi criticii de specialitate din întreaga lume.

„Săptămâna filmului din vestul Chinei” va fi deschisă de pelicula „Câinele de vânătoare”, în regia lui Jianhua Liu, avându-i în distribuţie pe Hong Huang, Xiangjing Liu, Tao Sun. Premiera filmului în România va avea loc în prezenţa regizorului, dar şi a actriţei Zhao Tingting.

„Câinele de vânătoare” este câştigătorul trofeului pentru „Cel mai bun lungmetraj” la cea de-a 3-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film „Silk Road”; „Silver Award” la cea de-a 41-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Montreal, secţiunea Film Chinezesc, şi trofeul „Golden Angel” la a 13-a ediţie Chinese American Film Festival.

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

În cadrul Galei de deschidere va avea loc şi semnarea unui Acord de Parteneriat Strategic cu Festivalul Internaţional de Film Transilvania, moment la care va fi prezent şi Tudor Giurgiu, directorul TIFF.

„Ne bucurăm că lista de prieteni ai Festivalului Internaţional de Film Transilvania devine din ce în ce mai mare şi mai diversă şi că începând din acest an Festivalul Internaţional de Film „Silk Road” se numără printre ei. Credem că acest parteneriat strategic poate creşte vizibilitatea filmului românesc peste graniţe şi, în acelaşi timp, poate genera noi oportunităţi pentru tinerii cineaşti ai ambelor ţări”, a declarat Tudor Giurgiu.

Acordul are ca obiectiv general încurajarea comunicării şi colaborării dintre România şi China în ceea ce priveşte producţia şi distribuţia proiectelor cinematografice, precum şi explorarea oportunităţilor comune de învăţare şi dezvoltare în cadrul industriei.

„Săptămâna filmului din vestul Chinei” va continua în weekend la Cinemateca Union. De vineri până duminică vor fi proiectate filmele „Crested Ibis/"Pasărea Ibis Roşu" (regia Liang Qiao),

„Song of the Phoenix / Cântecul Phoenix"(regia Tianming Wu), „Born in China /Suntem născuţi în China” (regia Lu Chuan), „Kung Fu Yoga” (regia Stanley Tong).

Preţul biletului pentru fiecare proiecţie va costa 5 lei.