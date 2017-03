Aniversare. Radio România Muzical împlineşte 20 ani

24 martie 2017 este o zi de sărbătoare la Radio România Muzical: între orele 7.00 şi 19.00 programul cuprinde exclusiv lucrările muzicale propuse de ascultătorii săi, precum şi mesajele transmise de aceştia:

“V-am descoperit întâmplător, în urmă cu câţiva ani buni, având de parcurs mulţi kilometri zilnic şi într-adevăr v-aţi dovedit a fi mai mult decât un prieten. Nu am avut nicio educaţie muzicală, poate dragoste pentru muzica bună. Cu vremea însă, ascultându-vă zilnic, am început să-mi dezvolt cunoştinţele şi să-mi rafinez gusturile în materie, mi-am creat propria colectie de CD-uri. Tot datorită Dumneavostră am descoperit Sala Radio. Instrumentişti valoroşi, dirijori celebri, repertoriu inspirat…. Sunt ingredientele pentru concerte de talie internaţională. Eu sunt profesor universitar şi predau o disciplină ce ţine de ştiinţele exacte. In fiecare semestru merg împreună cu studenţii de la anul întâi la un concert la Sala Radio şi este o experienţă deosebită. Mi-aţi deschis mintea şi mi-aţi luminat viaţa. Vă mulţumesc! La sărbătoare mare, vă doresc tuturor celor care lucraţi în această minunată echipă multă sănătate şi putere pentru a vă menţine acest statut de creator de valori autentice!” - Aureliana Roman, Bucureşti

“Spune-mi, ce vrei să fii: obiect sau subiect? Dacă vrei să fii subiect, trebuie să-ţi găseşti vocaţia, să ai viziune şi să fii cult. Vocaţia prin excelenta a RRM este să formeze oameni culţi şi emancipaţi, deci te ajută să fii subiect.” – Radu Burlacu, Bucureşti.

“Radio România Muzical este postul de radio alături de care îmi petrec, zilnic, cele mai frumoase clipe. Vă felicit pentru emisiunile pe care le realizaţi cu atâta pasiune şi profesionalism! Proiectul "Asculta 5 minute de muzica clasică" este minunat si oferă copiilor şansa extraordinară de a asculta şi a iubi, mai apoi, muzica de factură cultă. Cred cu tărie că amprenta pe care o lasă audiţiile în sufletul copiilor este puternică şi contribuie la dezvoltarea personalităţii lor! La mulţi ani, Radio România Muzical!” – Simona Manea, Sibiu

“Nu îmi plac mesajele siropoase sau sforăitoare. Stiu doar că Radio România Muzical îmi dăruieşte zilnic bucurie şi seninătate”. – Costin Călăraşu, Ploieşti

“La mulţi ani cu sănătate, bucurii şi multe realizări. Să ne trăiţi că trebuiţi!” – Ioan Donisa, Alba Iulia

“Celui mai bun canal media din România, pentru autenticitate şi profesionalism, pentru cei mai buni realizatori, mai pasionaţi şi mai dăruiţi, pentru aportul continuu adus culturalizării şi educaţiei românilor, pentru plusvaloarea adusă zilnic în viaţa noastră şi respectul valorilor adevărate, respectul şi recunostinţa mea, felicitări fără număr, împliniri şi succese, şi mulţi, mulţi ani de dăinuire! Trăiască muzica adevărată!” – Călin Valerica, Ştefăneşti, judeţul Argeş

“După 20 de ani, sunt tot printre-ai voştri fani! Pot să spun, fără să exagerez, că Radio România Muzical este soundtrack-ul filmului vieţii mele care mă îmbogăţeşte cultural şi spiritual! Cred că peste 20 de ani voi spune aceleaşi cuvinte, fiindcă vocabularul e prea sărac pentru a rosti miile de mulţumiri din inimă!” – Lavinia Stoian, Bolintin Deal, judeţul Giurgiu

“I listen to Radio Romania Muzical every day via live streaming on my Mac laptop. Great programming. Congratulations! La multi ani!!!” – Victor Hickman, Berkley, Michigan, Statele Unite ale Americii

Ziua de 24 martie se încheie cu o seară specială propusă de Orchestra Naţională Radio, dirijorul Cristian Măcelaru şi pianista Alexandra Dariescu, un concert transmis în direct de la ora 19.00, dedicat aniversării Radio România Muzical. Cristian Măcelaru, unul dintre cei mai importanţi dirijori români cu activitate la nivel internaţional, şi pianista Alexandra Dariescu, una dintre cele mai bine cotate muziciene de origine română care activează în Marea Britanie, au ţinut să fie alături de Radio România Muzical la această aniversare, într-un program ce conţine Concertul nr.2 pentru pian şi orchestră de Serghei Rahmaninov şi Simfonia a IV-a de Anton Bruckner.

Sărbătoarea continuă şi în zilele următoare, pentru că 25 şi 26 martie, de la ora 10.30, pot fi ascultate înregistrările recitalurilor aniversare Radio România Muzical 20 susţinute la Muzeul Naţional Cotroceni de violonistul Alexandru Tomescu (16 martie) şi de pianista Luiza Borac (23 martie).

Majoritatea filarmonicilor şi teatrelor de operă din România au dedicat concertele şi spectacolele din săptămâna 20-26 martie aniversării Radio România Muzical, marcând astfel importanţa acestui post de radio în peisajul muzical românesc.

Radio România Muzical a început să emită în 24 martie 1997, în Bucureşti. În ultimii 20 ani, s-a impus ca un reper al calităţii în peisajul media şi cultural; a rămas, de asemenea, unicul post de radio românesc clasic, jazz & more. 24 ore pe zi, Radio România Muzical promovează marile valori ale creaţiei româneşti şi universale, în interpretări de marcă, româneşti şi străine. Radio România Muzical este unicul post de radio unde pot fi ascultate, de exemplu, creaţiile lui George Enescu, Paul Constantinescu, Mihail Jora sau înregistrări realizate de Radu Lupu, Dan Grigore, Dinu Lipatti, Ion Voicu, Sergiu Celibidache.

Radio România Muzical este conectat la realităţile scenelor de concert internaţionale prin concertele pe care le preia, în direct sau înregistrat, prin reţeaua Uniunii Europene de Radio. La Radio România Muzical pot fi ascultate în direct spectacole puse în scenă la Teatrul Metropolitan din New York, Scala din Milano sau Covent Garden din Londra, alături de concerte din marile festivaluri de la Salzburg, Lugano, Lucerna sau evenimente memorabile, aşa cum a fost, în ianuarie 2017, concertul de deschidere a complexului Elbphilharmonie de la Hamburg.

Radio România Muzical pune la dispoziţia partenerilor săi din Uniunea Europeană de Radio evenimente care au loc în România, unele special organizate pentru stagiunile Uniunii Europene de Radio, aşa cum a fost festivalul “Bucureşti, oraş al muzicii” din anul 2007.

Radio România Muzical este un promotor al tinerilor muzicieni români de valoare. În 2013, la propunerea Radio România Muzical, violonistul Răzvan Stoica a participat şi a şi câştigat concursul New talent de la Bratislava, o rampă de lansare în viaţa internaţională de concert. Alţi tineri muzicieni propuşi de Radio România Muzical la concursul Concertino Praga au obţinut de-a lungul anilor importante premii. Printre aceştia: violonista Alexandra Bobeico – premiul I (2013), violoncelistul Cornelius Zirbo – premiul al II-lea (2016), violonista Mălina Ciobanu – menţiune (2016), pianistul Cadmiel Boţac – menţiune (2013).

Radio România Muzical transmite în direct şi înregistrează cele mai importante evenimente muzicale româneşti: de la Festivalul internaţional George Enescu, la Stagiunea de marţi seara de la Ateneul Român, dedicată tinerilor muzicieni.

Radio România Muzical este organizator al unor evenimente aparte în peisajul cultural românesc: de la Festivalul “Dinu Lipatti” din 1999, unde printre protagonişti a figurat celebra pianistă Elisabeth Leonskaja, la “Zilele Lipatti” din 2010 şi stagiunile de concerte organizate în 2014 şi 2015 la Muzeul Naţional Cotroceni.

Din 2010, Radio România Muzical a organizat pentru prima dată proiectul “Ascultă 5 minute de muzică clasică” în spaţii neconvenţionale. Astăzi, “Ascultă 5 minute de muzică clasică” este unul dintre principalele proiecte culturale Radio România, desfăşurat pe două paliere: în spaţii neconvenţionale (mall-uri, hipermarketuri, librării, muzee, sedii de firme, magazine de mobilă şi bricolaj) şi în şcoli.

În 2013, Radio România Muzical a organizat prima ediţie a proiectului “Votează discul de muzică clasică al anului”. Interpreţii discurilor câştigătoare din ultimii 4 ani sunt: violoncelista Laura Buruiană şi pianistul Ferenc Vizi (2013), pianista Alina Azario (2014), pianista Raluca Ştirbăţ (2015), violonistul Alexandru Tomescu (2016).

Radio România Muzical poate fi ascultat în prezent pe două frecvenţe: 104.8 FM (Bucureşti) şi 97.6 FM (frecvenţă regională), ca şi pe stream-ul live de pe site-ul www.romania-muzical.ro şi prin aplicaţiile IOS şi Android. Pe site-ul www.romania-muzical.ro sunt disponibile o arhivă audio extinsă de emisiuni, cronici, interviuri, ştiri, alte 7 stream-uri on demand.