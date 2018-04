Premiile Pulitzer 2018.  The New York Times şi agenţia de presă Reuters, printre câştigători. Kendrick Lamar, primul rapper care câştigă prestigiosul premiu

Premiul pentru ficţiune i-a fost acordat lui Andrew Sean Greer, pentru romanul ”Less”. Juriul şi-a motivat alegerea scriind că este „o carte generoasă, muzicală în proza ei şi expansivă în structură şi gamă, despre maturizare şi despre natura esenţială a iubirii”.

Frank Bidart a primit premiul pentru poezie, pentru volumul ”Half-light: Collected Poems 1965-2016”, „un volum de o ambiţie de neînduplecat şi de o varietate remarcabilă care îmbină poeme lungi dramatice, cu versuri scurte...construite pe mitologia clasică şi pe reinventarea unor forme de dorinte care sfidează normele sociale.

O istorie a mediului Golfului Mexic care aduce în atenţie unul dintre cele mai diverse şi productive ecosisteme marine ale planetei. ”The Gulf: The Making of an American Sea”, de Jack E. Davis a primit premiul la categoria Istorie.

La categoria nonficţiune generală, câştigătorul a fost desemnat James Forman Jr., pentru ”Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America”, o cercetare asupra rădăcinilor istorice a justiţiei criminale contemporane din Statele Unite, o cercetare ce se bazează, după cum a punctat juriul, „pe vasta experienţă şi cunoaştere a sistemului legal şi a consecinţelor adesea devastatoare pentru cetăţeni şi comunităţile de culoare”.

Cea mai bună piesă de teatru a fost desemnată ”Cost of Living”, de Martyna Majok. Juriul şi-a motivat alegerea explicând că este „o operă sinceră, originală, care invită publicul să examnieze diversele percepţii asupra privilegiului şi conexiunii umane prin intermediul a două perechi nepotrivite: un fost şofer de tir şi fosta lui soţie, recent paralizată, respectiv un tânăr cu paralizie cerebrală şi îngrijitorul lui”.

Pulitzerul pentru Biografie i-a fost acordat lui Caroline Fraser, pentru ”Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder”.

La categoria Muzică, câştigătorul a fost desemnat rapper-ul american Kendrick Lamar pentru albumul DAMN, despre care juriul a apreciat că este „o colecţie de cântece pline de măiestrie, unite prin autenticitatea colocvială şi dinamismul ritmului, care oferă ilustraţii emoţionante şi care captează complexitatea vieţii moderne afro-americane″⁣. Albumul lui Lamar a ocupat, timp de trei săptămâni, primul loc în topul Billboard 200 după lansarea sa, anul trecut.

Premiile acordate pentru jurnalism

La categoria „Servicii Publice”, premiul Pulitzer a fost acodat The New York Times şi The New Yorker, pentru „jurnalismul exploziv, de impact care a dezvăluit prădători sexuali bogaţi şi cu influenţă, inclusiv acuzaţiile împotriva unuia dintre cei mai influenţi producători ai Hollywood-ului...”

Premiul pentru „Reportaje de investigaţie” a fost publicaţiei Washington Post pentru „raportarea neobosită şi hotărâtă care a schimbat cursul alegerilor pentru Senat din Alabama, dezvăluind trecutul unui candidat, plin de acuzaţii de hărţuire sexuală a unor adolescente..”.

De asemenea, agenţia de presă Reuters, a fost recompensată cu două premii Pulitzer, la categoriile „jurnalism internaţional”- pentru reportajele care au expus campania de ucidere brutală din spatele acţiunii de amploare împotriva drogurilor, iniţiată de preşedintele filipinez Rodrigo Duterte-, respectiv cel pentru fotojurnalism, pentru prezentarea crizei refugiaţilor Rohingya din Myanmar.

Premiile Pulitzer au fost acordate pentru prima dată în 1917, fiind înfiinţate de jurnalistul şi editorul american, de origine maghiară, Joseph Pulitzer. Iniţial, au fost doar patru categorii, iar altele (care au fost menţionate în testamentul lui Joseph Pulitzer), au început să fie acordate în anii următori.

Premiul Pulitzer este acordat anual pentru merite deosebite pentru reportaje, fotografii, romane şi înregistrări muzicale. În lumea jurnaliştilor şi scriitorilor din Statele Unite, Premiul Pulitzer este un premiu similar ca prestigiu cu premiul Nobel acordat cercetătorilor, scriitorilor şi oamenilor de ştiinţă din întreaga lume sau cu premiul Oscar din cinematografie.