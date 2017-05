Pelicula iraniană „Lerd“, de Mohammad Rasoulof, a câştigat trofeul secţiunii Un Certain Regard

Juriul competiţiei de la Cannes şi laureaţii Un certain regard FOTO: C. Bouillon/ FDC

Secţiunea Un Certain Regard a inclus în competiţia din acest an 18 pelicule din 22 de ţări diferite. Filmul de deschidere a fost ”Barbara”, regizat de Mathieu Amalric.

Juriul secţiunii Un Certain Regard a fost prezidat de actriţa Uma Thurman şi completat de regizorul egiptean Mohamed Diab, actorul francez Reda Kateb, regizorul belgian Joachim Lafosse şi de directorul artistic al Festivalului Internaţional de Film Karlovy Vary, Karel Och.

În 2016, acest premiu a revenit filmului ”The happiest day in the life of Olli Mäki”, regizat de finlandezul Juho Kuosmanen.

La ceremonia de premiere din acest an, care a avut loc sâmbătă seară la la Teatrul Debussy, premiul juriului secţiunii Un Certain Regard 2017 a fost atribuit "La Hijas de Abril/ April’s Daughter”, de Michel Franco.

Premiul de interpretare feminină a fost atribuit actriţei Jasmine Trinca pentru "Fortunata”, de Sergio Castellitto.

Pelicula "Barbara”, de Mathieu Amalric, a primit premiul pentru scenariu.

Premiul pentru regie a revenit lui Taylor Sheridan, pentru "Wind River”.

Un Certain Regard este una dintre secţiunile permanente ale Festivalului de Film de la Cannes, introdusă în 1978. Se desfăşoară în Sala Debussy, în paralel cu competiţia pentru câştigarea principalului trofeu atribuit la Cannes, Palme d'Or.

Această secţiune a festivalului a fost creată în 1978 de Gilles Jacob. În fiecare an, Un Certain Regard prezintă un grup de filme ce au stiluri şi viziuni variate şi care ”luptă” pentru recunoaştere internaţională.

Înfiinţat în 1946, Festivalul de Film de la Cannes este considerat unul dintre cele mai prestigioase evenimente de profil din lume, fiind organizat în fiecare an în luna mai, la Palais des Festivals et des Congres.