„Lemonade“, lungmetrajul Ioanei  Uricaru, inclus de New York Times pe lista filmelor „must see“, la Festivalul Internaţional de Film Tribeca VIDEO

În cadrul celei de-a 17-a ediţii a festivalului new yorkez ”Lemonade” candidează la următoarele premii oferite în cadrul competiţiei: Best International Film, Best First Film, Best Debut Film, Best Film Directed by a woman, Best actor /actress, Best Screenplay for International Film, Best Cinematography for International Film, Best Film Audience Award.

The New York Times prezintă filmul drept o dramă a emigrării care nu îşi relevă întreaga complexitate pe masură ce filmul avansează către final. Regizoarea Ioana Uricaru cartografiază suişurile şi coborâşurile pe care Mara (Mălina Manovici), o soră medicală din România, le traversează în aşteptarea green card-ului.

Lemonade candidează alături de alte nouă filme, printre care Amateurs de Gabriela Pichler, Dry Martina de Che Sandoval, The Night Eats the World de Dominique Rocher, sau Virgins de Keren Ben Rafael, pentru cele 9 premii, printre care cel mai bun film, cel mai bun debut, cel mai bun film regizat de o femeie, cea mai buna actriţă, sau premiul publicului. Filmul va avea cu totul 4 proiecţii în festival în datele de 19, 20 21 şi 27 aprilie.

Fondat în 2001 de Robert De Niro, Jane Rosenthal şi Craig Hatkoff în urma atacurilor din 11 septembrie la New York, Festivalul de Film Tribeca a evoluat într-un eveniment anual, dedicat evoluţiei culturale şi economice a zonei, prin strângerea la un singur loc a artiştilor şi a regizorilor internaţionali. De-a lungul timpului, festivalul s-a remarcat prin selecţia ambiţioasă care a promovat cineaşti radicali aflaţi la începutul carierei şi pe care i-a lansat apoi în circuitul internaţional.

Ioana Uricaru a coregizat lungmetrajul colectiv „Amintiri din Epoca de Aur” (produs de Mobra Films, 2009) şi scurtmetrajul „Stopover” (produs de Mobra Films în 2010). A mai regizat „National Treasure” (documentar, 2007, coregizor Wang Ying), „The Sun and The Moon” (scurtmetraj, 2007) şi „The Witness” (scurtmetraj, 2012).