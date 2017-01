Ioan Holender: „N-am pus sub semnul întrebarii talentul şi succesele de acum peste 20 de ani ale lui Andrei Şerban“

Ioan Holender i-a răspuns lui Andrei Şerban, care nu a mai dorit să comenteze în niciun fel scandalul creat în jurul managementului lui Beatrice Rancea de la Opera Naţională Bucureşti.

„Dragă Andrei Şerban,



Ai răspuns articolului meu printr-o scrisoare deschisă şi voi proceda la fel, dar cu asta am terminat quid pro quo-ul nostru, care în fond nu este unul personal, ci o prezentare a situaţiei de neînţeles şi de-a dreptul scandaloasă de la ONB.



Eu sunt acelaşi Holi de acum 23 de ani, de pe vremea în care ai înscenat un Hoffmann lăudabil şi laudat la Staatsoper – care probabil, pe lânga altele, a contribuit prin succesul montării la prima prelungire a contracului meu în funcţia de director al instituţiei vieneze. N-am pus sub semnul întrebarii talentul ţi succesele de acum peste 20 de ani ale lui Andrei Serban, iar analiza critică a spectacolelor re-refăcute la Bucureşti nu reprezintă subiectul articolului meu.



Te faci mai mic decât eşti, dacă imi prezinti cuvintele extaziate ale “cuiva de statura” lui Gabriel Liiceanu intr-un sfert de pagina. Bineinteles ca au mai scris şi altii, dar din păcate nici la maturitate nu ai înţeles că trebuie să ţii seama şi să înveţi din criticile negative. Dumneata, care intr-adevar – si o spun cu tot respectul, ai realizat regii de inalta calitate in teatru si opera – si asta nu numai la Staatsooper Wien in timpul directiunii mele, nu intelegi din pacate – deşi ar trebui să ştii, că o regie este un act de creativiate si nu de reconstructie ale unor lucrari din trecutul indepartat, dar in imprejurari cu totul diferite si cu absolut alti solisti.



In plus nu stiu daca sunt adevarate sumele aberante, care se spune ca ti-au fost platite in saraca noastra Romanie si care sunt convins ca si dumneata, din proprie experienta, stii foarte bine ca in strainatate nu au fost niciodata oferite, asa cum nici astazi nu se platesc nimanui. Faptul ca Andrei Serban nu mai are oferte de regie in afara Romaniei de multi ani este un fapt normal, caci timpul nu sta pe loc pentru nimeni.



Galele de opera sunt “evenimente” nascocite de Beatrice Rancea cu scopul de a atrage atentia unor politiceni locali din Iasi, sau Bucuresti asupra dibaciei sale organizatorice. Faptul ca decide sa plateasca sume aberante diferitilor artisti si sa organizeze concursuri cu clasamente ale propriilor realizatori este caraghios si acordandu-si premii, diplome s.a. pentru propria activitate provoaca doar ilaritate si stupefactie.



Vechiul meu prieten, baritonul Leo Nucci in varsta de 74 de ani, pe care Beatrice Rancea l-a invitat la Iasi, platindu-i un avion privat, mi-a spus ca nu stia ca Romania este un paradis financiar pentru cantaretii de opera…



Si Zanella fost ceva candva, desi nici pe departe ceea ce coreografi precum Danovski, Checais si pana la Kobborg reprezinta, in schimb, dirijorul Mottadelli nu a fost niciodata nimic.



Acesta este adevarul si daca iti place sau nu, aceasta este parerea lui Holi din piata Lahovary, care are aceeasi onoare pe care a avut-o intotdeauna si totusi trist ca te-a intristat si chiar indurerat prin adevarul pe care l-a scris si pe care din pacate nu l-ai inteles nici dumneata, si cu siguranta nici cei care au facut toate aceste lucruri posibile“”, încheie scrisoarea sa, Ioan Holender.

