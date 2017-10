INTERVIU Dirijorul Vladimir Jurowski: „La Oedip m-a interesat drama dezrădăcinării“

„The Guardian“ şi „The Times“ au lăudat la unison opera „Oedipe“, care a deschis, pe 23 septembrie, sezonul londonez la Royal Festival Hall. Într-o avalanşă de patru şi cinci stele, cronicarii muzicali britanici au recenzat concertul cu „Oedipe“ de la Royal Festival Hall, susţinut de London Philharmonic Orchestra (LPO) sub bagheta lui Vladimir Jurowski, la modul cel mai entuziast, remarcând partitura, interpretarea orchestrală de excepţie, vocile de cea mai bună calitate, evidenţiindu-i inclusiv pe Ruxandra Donose, Gabriela Iştoc şi Marius Vlad Budoiu, precum şi contribuţia de acelaşi nivel a celor două ansambluri româneşti, Corul Filarmonicii „George Enescu“ din Bucureşti şi Corul de Copii Radio. La final, creaţia lui Enescu în varianta de concert a fost ovaţionată de cei peste 2.000 de oameni prezenţi în eleganta sală din Southbank Londra. Opera „Oedipe“, care a deschis şi Festivalul „George Enescu“ pe 2 septembrie, a avut la Londra aceeaşi distribuţie ca la Bucureşti, în rolurile principale fiind baritonul Paul Gay (Oedipe), basul Sir Willard White (Tiresias), tenorul Marius Vlad Butunoiu (Laios), mezzosopranele Ruxandra Donose (Iocasta) şi Ildikó Komlósi (Sfinxul), soprana Gabriela Iştoc (Antigona). Pe celebra scenă londoneză, artiştii au fost rechemaţi la scenă de nenumărate ori, îndelung aplaudate fiind şi Corurile Filarmonicii „George Enescu“ (condus de maestrul Iosif Ion Prunner) şi de Copii Radio (dirijat de Voicu Popescu). Pe Vladimir Jurowski (45 de ani) l-am văzut prima la ediţia Festivalului „Enescu“ din 2005. Pe atunci, toţi îl recomandau ca fiind unul dintre tinerii dirijori de top ai momentului. Acum este deja un muzician consacrat, extrem de sensibil, atent la generozitatea fiecărei sugestii expresive. Dirijorul, care colaborează cu artişti români, spune că alegerea soliştilor este importantă, pentru că nu este vorba niciodată de o simplă acompaniere, ci de un real parteneriat.

S-a scris că „Oedipe“ este cea mai importantă creaţie enesciană. Sunteţi de acord? Care este părerea dumneavoastră despre această operă?

Vladimir Jurowski: Este greu să pui etichete. Cred că Simfoniile nr. 2 şi 3 sunt la fel de importante în dezvoltarea compozitorului, la fel şi creaţiile târzii, precum Simfonia de cameră, dar ele reprezintă o altă latură stilistică. Ceea ce este clar este faptul că „Oedipe“ este opus magnum, principala compoziţie, cea pe care a scris-o aproape jumătate din viaţă, care sintetizează multe dintre aspiraţiile sale personale şi artistice. Omul Enescu, filosoful Enescu şi artistul Enescu ajung în această creaţie la împlinirea totală. Pe de altă parte, sunt trist pentru că Enescu ne-a lăsat o singură operă, că nu s-a lansat într-un alt proiect în acest gen. La fel, este păcat că nu a finalizat Simfoniile a 4-a şi a 5-a, pentru că sunt de părere că intenţiile sale mergeau mai departe de cele două lucrări simfonice anterioare. Ar fi fost minunat să avem o a doua operă enesciană şi alte simfonii.

Este greu de pus în scenă „Oedipe“? De ce aţi ales varianta în concert, atât la Bucureşti, cât şi la Londra?

„Oedipe“, o creaţie minunată, e foarte greu de montat din punct de vedere teatral. Muzica naşte o puternică atmosferă, uneori foarte dramatică. Dar adesea intervin şi dimensiuni epice care îmi amintesc de Wagner la maturitate, de „Parsifal“, spre exemplu. Staticul evoluţiei dramaturgiei împiedică teatrele să o transforme într-o montare captivantă pentru public, aşa că nu sunt suprins că această operă nu a fost cântată frecvent în trecut, dar am un sentiment că odată cu schimbarea esteticii din teatrul de operă modern, cu sporirea componentei vizuale, este cu siguranţă posibil ca „Oedipe“ să primească montarea ei de referinţă. Sunt convins că în următorii doi ani veţi vedea mai multe montări de „Oedipe“ în întreaga lume. Am avut anul trecut o producţie de mare succes la Covent Garden din Londra, acum câţiva ani a fost o altă producţie la Viena, iar eu intenţionez să aduc această operă în teatrele importante cu care lucrez. Nu ştiu dacă va fi München, Paris, Dresda, Metropolitan din New York sau poate Teatrul Bolşoi din Moscova, dar doresc să arăt mai mult lumii această operă. Însă îmi dau seama acum, după această scurtă, dar foarte intensă perioadă de studiu a partiturii alături de London Philharmonic, că este o lucrare cu provocări extraordinare, atât pentru cântăreţi, cât şi pentru orchestră. Nu este o creaţie uşoară şi nu poate fi tratată cu superficialitate, necesită solişti de top.

„«Oedipe» necesită solişti de top“

Aţi studiat cele mai mici detalii ale partiturii operei. Ce aspecte v-au frapat?

Studiul nu a fost deloc uşor, pentru că, din păcate, după toţi aceşti ani, nu există o partitură tipărită. Există doar scrisă de mână de un copist al lui Enescu, în anii ’20, în Franţa şi un manuscris al lui Enescu, de asemenea greu de descifrat. Aşa cum ştiţi, Enescu a fost, în primul rând, un mare interpret, nu doar violonist, ci dirijor, pianist, cânta şi la alte instrumente. Partitura este plină de foarte meticuloase şi detaliate remarci, indicaţii şi solicitări pentru interpreţi, uneori chiar pentru un anume instrumentist din orchestră sau pentru un corist. Aşa că nu este vorba doar de note muzicale şi text, sunt multe straturi suprapuse care îmi amintesc de unele lucrări contemporane pe care le-am dirijat. Dificultatea constă în a le putea cuprinde cu privirea, iar a citi o partitură scrisă de mână este şi mai greu. Aşadar, pe parcursul studiului a trebuit practic să învăţ creaţia pe de rost, nu doar ca muzică, ci şi ca detalii, pentru că atunci când ai în faţă o partitură indescifrabilă, trebuie să ştii permanent ce urmează, pentru că altfel este imposibil să dirijezi. În acest sens, a studia şi a dirija „Oedipe“ a fost una dintre cele mai mari provocări ale vieţii mele profesionale, deşi dirijez opere de aproape 25 de ani şi am în repertoriu peste 50 de titluri. Rar mi-a fost dat să întâlnesc o partitură atât de detaliată şi complexă cum este „Oedipe“-ul enescian.

Este o creaţie foarte frumoasă, cu adevărat e o provocare să o descifrez. M-a interesat drama dezrădăcinării la Oedip, care trimite la ce să înseamnă să fii emigrant şi în ziua de azi. Nu m-a interesat Oidip, analizat din punct de vedere psihanalitic.

Care sunt valorile în care credeţi cel mai mult când vă gândiţi să daţi viaţă unei partituri muzicale?

Probabil cele mai importante elemente ale muzicii ţin de frumuseţea sonorităţii şi de adevărul ei emoţional. Muzica, şi atunci când este foarte abstractă, este rezultanta unei simţiri umane prin urmare, tot ceea ce este un produs uman, are legături directe cu viaţa şi cu emoţiile umane. Chiar dacă, aşa cum spunea Stravinski, „muzica nu poate exprima emoţii, ea exprimându-se doar pe sine“, muzica poate provoca emoţii şi acest fapt nu poate fi contestat. Pentru mine, cel mai important aspect al oricărui spectacol ţine de adevărul fiecărei desfăşurări dramatice puse în muzica interpretată. Chiar dacă este vorba despre o muzică abstractă, o lucrare pur instrumentală, fără niciun program, oamenii care o ascultă ar trebui să experimenteze o poveste în sunete, o poveste care, în cele din urmă, stârneşte gânduri şi sentimente în interiorul lor. Celălalt aspect important ţine de frumuseţea muzicii. Desigur, termenii frumuseţii s-au schimbat radical din vremurile clasice până în prezent. Cu toţii suntem mult mai obişnuiţi cu sonorităţi care, în alte epoci, puteau fi lesne catalogate drept urâte şi dificile. Valorile estetice sunt într-o continuă schimbare, rămâne mereu, însă, acel important indicator al efectului pe care muzica o are asupra omului. Mă refer aici la auz; dacă învăţăm să auzim fără nicio altă influenţă exterioară, eliberaţi de orice prejudecată, urechile noastre ne vor spune, în cele din urmă, dacă ceea ce auzim este frumos sau nu. Prin urmare, pentru mine, cel mai important aspect în lucrul cu o orchestră este să-mi menţin urechile şi inima deschise.

Dacă învăţăm să auzim fără nicio altă influenţă exterioară, eliberaţi de orice prejudecată, urechile noastre ne vor spune, în cele din urmă, dacă ceea ce auzim este frumos sau nu.

“

Chiar dacă este vorba despre o muzică abstractă, oamenii care o ascultă ar trebui să experimenteze

o poveste în sunete, o poveste care, în cele din urmă, stârneşte gânduri şi sentimente.

„Muzica nu există în realitate, există doar în minţile noastre“





Este cu adevărat Enescu unul dintre cei mai importanţi compozitori ai secolului XX?

Este foarte dificil să clasificăm importanţa în secolul XX, există numeroase direcţii stilistice. Enescu ocupă un loc special printre compozitorii de secol XX, similar cu cel al lui Szymanovski, Suk şi Martinu, dar şi aproape de compozitorul austriac Alexander Zemlinski. Pentru mine, Enescu are o poziţie singulară, este unic, a creat un stil muzical care îi aparţine doar lui, care nu a condus la o continuitate. El a fost începutul, centrul şi finele acestui stil muzical, o fuziune de influenţe – din şcoala franceză, dar şi din cea romantică germană. Are mai multe filoane de pornire, dar a reuşit să le îmbine într-un stil componistic cu totul personal, în acelaşi timp modern şi tradiţional, cu inovaţie, dar şi păstrarea valorilor tradiţionale, a muzicii populare. A fost cu siguranţă un romantic în vremea în care romantismul devenea demodat, a fost cu certitudine înaintea timpului său în unele dintre creaţiile sale, precum „Oedipe“. În acelaşi timp, s-a situat în afara timpului şi spaţiului. Pentru mine, cel mai important aspect în ceea ce îl priveşte pe Enescu – compozitorul, este faptul că a reuşit să găsească, să dezvolte şi să concluzioneze un limbaj muzical foarte, foarte personal, aceasta într-un timp în care în jurul lui existau atât de multe influenţe posibile, de la toţi compozitorii pe care îi cunoscuse şi îi întâlnise. Cu toate acestea, muzica este a lui şi a nimănui altcuiva. Aceasta este pentru mine marea valoare a muzicii lui Enescu.





Cum percepeţi efemeritatea muzicii?

Muzica nu există în realitate, nu există decât în minţile noastre. Nu există muzică, ci doar distorsionări ale aerului produse de ceea ce se cheamă instrumente muzicale. Aer care trece printr-un tub sau peste nişte corzi. Şi acele distorsiuni ajung, prin urechi, la creier, iar acolo în creier se întâmplă ceva ce numim muzică. Aş spune că experienţa muzicală perfectă este o combinaţie de idee muzicală mare - partitura -, un muzician sau muzicieni excepţionali şi un public foarte bun, legaţi între ei într-un triunghi. De fiecare dată, muzica prinde viaţă în mintea celui care ascultă, astfel că nu poţi repeta, de fapt, o experienţă muzicală, tot aşa cum, după Proust, nu poţi avea de două ori experienţa primei înghiţituri dintr-o cană de ceai. Prima înghiţitură creează tot felul de asocieri în minte, la a doua, ele dispar. Deci muzica este, în acelaşi timp, unică şi non-existentă. Dacă vor continua să aleagă doar operele de muzică clasică, muzicienii vor ajunge într-un muzeu prăfuit, foarte-foarte repede, iar „tinerii de pe stradă“ nu îi vor urma. Trebuie să ieşim la ele şi, de asemenea, să ne asigurăm că ei înţeleg patrimoniul clasic. Este un exerciţiu dublu. Dar cred că Festivalul Enescu de anul acesta a început să meargă în această direcţie cu succes, prin includerea unor compozitori importanţi din secolul XX şi contemporani, workshopuri, simpozionul internaţional. Un dirijor trebuie să fie un adevărat spiritus rector, pregătirea personală fiind absolut necesară pentru a absorbi întregul background, şi nu doar notele lucrării pe care o prezintă. E întotdeauna la fel. Dirijez lucrări pe care le ştiu foarte bine şi pe care le-am făcut înainte, dar, de fiecare dată când pot, citesc despre muzică, despre compozitor, despre evenimentele politice din acea perioadă. Nu e numai pentru a căpăta noi cunoştinţe, ci pentru a intra în spiritul muzicii. Uneori asta poate dura luni sau ani.

“Pentru mine, Enescu este unic, a creat un stil muzical care îi aparţine doar lui, care nu a condus la continuitate. El a fost începutul, centrul şi finele acestui stil muzical.

Director artistic al Festivalului Enescu

Nume: Vladimir Jurowski

Anul şi locul naşterii: 1972, Moscova

Starea civilă: căsătorit, doi copii

Studiile şi cariera:

Şi-a început studiile muzicale la Conservatorul din Moscova şi le-a continuat la Universitatea de Muzică „Carl Maria von Weber“ din Dresda şi la Academia de Muzică „Hanns Eisler“, după ce familia sa s-a mutat în Germania, în 1990.

Avea 23 de ani când a debutat pe plan internaţional, la Wexford Festival (1995), în Irlanda, unde a dirijat „May Night“, de Rimsky-Korsakov. În acelaşi an a debutat cu „Nabucco“ la Royal Opera House Covent Garden. În 1996, s-a alăturat grupului de la Komische Oper Berlin (până în 2001), unde avea să devină

prim- dirijor, un an mai târziu.

Începând cu 1997, Vladimir Jurowski a fost invitat să dirijeze de către cele mai importante instituţii muzicale din lume, printre care Royal Opera House Covent Garden, Teatro La Fenice di Venezia, Opéra Bastille de Paris, Théâtre de la Monnaie Bruxelles, Maggio Musicale Festival Florence.

Dirijorul a ocupat poziţia de director muzical la Glyndebourne Festival Opera (2001) şi a fost numit dirijor principal invitat la London Philharmonic Orchestra (2003), devenind apoi, în 2007, dirijor principal al orchestrei.

Din 2015, este director artistic al Festivalului „George Enescu“.

lLocuieşte în: Berlin