INTERVIU Actriţa Fanny Ardant: „Am crescut cu o viziune magnifică asupra bărbaţilor”

La 69 de ani, Fanny Ardant este plină de voie bună şi de modestie, dar şi reţinută în declaraţii, cum ar fi în cele legate de opiniile sale politice sau de Francois Truffaut.

Actriţa este pasionată de poezie, considerând că nu trebuie să citeşti cărţi pentru a te cultiva, ci pentru a te simţi mai puţin singur. La un moment dat, a ajuns să citească un roman de Eliade, care a fermecat-o. „Era un roman, dar era un roman scris de un poet. Era o carte în care intrai în atmosferă şi, chiar dacă nu înţelegeai ceva, te lovea în inimă”.

Îşi aminteşte cu drag de Olga Tudorache (foto: jos), dar nu poate povesti o anecdotă cu ea de la filmările pentru „Cenuşă şi sânge”, pentru că, spune ea, filmul abundă în anecdote.

„Îmi amintesc cum am întâlnit-o şi cum am implorat-o să joace în acest film în care, la încept, nu prea avea dorinţa de a juca. Dar am fost foarte impresionată de forţa ei, de ferocitatea ei şi de caracterul ei. De fiecare dată când am revenit la Bucureşti, m-am dus să o vizitez”, a spus actriţa franceză despre Olga Tudorache.