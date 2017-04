Horaţiu Mălăele, în spectacolul „Ediţie specială“, alături de fiul său, Bogdan

Maestrul ironiei şi al hazului ascuţit va fi secondat pe scenă de fiul sau, Bogdan Mălăele, şi de muzicianul Radu Captari.

Spectacolul are o dinamică deosebită, Mălăele tatăl şi fiul având momente spumoase de dialog actoricesc, sau monologuri ce vor face publicul spectator să treacă de la lacrimă emoţiei la râsul în hohote.

Noul spectacol are la baza texte puternice, pline de emoţie, pigmentate cu momente "Best of Horaţiu", culese din cele mai bune reprezentaţii ale actorului. Muzică special aleasă de Radu Captari şi melodiile noi compuse pe texte ale lui Horaţiu Mălăele, vor întregi acest univers în care publicul va fi purtat pentru o oră şi jumătate.

Recitalul va fi urmat de proiecţia filmului „Funeralii fericite“, o comedie în care Horaţiu Mălăele poate fi regăsit atât în ipostaza de actor, cât şi în cea de regizor. Filmul ilustrează o lume populată de personaje ciudate, în care comedia neagră îmbină satira socială cu drama psihologică, pe muzica marelui compozitor Vladimir Cosma. Spectatorii care vor lua parte la spectacolul "Horaţiu Malaele – Ediţie Specială" de pe 18 aprilie, vor beneficia în mod gratuit de vizionarea peliculei. Biletele se găsesc pe ticketnet.ro

Pe 11 mai, spectacolul "Ediţie specială" va fi prezentat la Cluj, la Cinema Florin Piersic, iar pe 12 mai la Braşov, la Sala Patria.