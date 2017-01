Holender, dat în judecată pentru defăimarea artiştilor Operei Naţionale Bucureşti

„Beatrice Rancea, în calitatea sa de reprezentant legal al Operei Naţionale Bucureşti (ONB) nu va permite ca instituţia să fie atrasă şi să facă obiectul unor scandaluri bazate pe false probleme lansate în spaţiul public doar cu scopul defăimării acesteia“, se arată într-un comunicat al Operei Naţionale Bucureşti. Noul director interimar anunţă că împreună cu specialiştii va analiza şi identifica toate posibilităţile legale în vederea sesizării instanţelor de judecată competente ori de câte ori instituţia va face obiectul unor atacuri defăimătoare în vederea apărării reputaţiei şi imaginii ONB.

Reacţia managerului interimar al Operei Române, Beatrice Rancea vine ca urmare a scrisorii lui Ioan Holender, fost director al Operei din Viena. Acesta a criticat mandatul ei după "ruşinoasa izgonire a cuplului Kobborg-Cojocaru de la conducerea baletului.''

"Iată cum astfel cei trei muschetari: Mottadelli, Zanella şi Şerban, sub egida binevoitoarei doamne Director Interimar Beatrice Rancea, conduc destinele fostei prestigioase instituţii ale primei scene lirice ale unei ţări în care cam toate s-au pierdut şi căreia cumva, doar cultură îi mai rămăsese. Oare fostul Ministru al Culturii Ionuţ Vulpescu, acum din nou înscăunat, ce părere are despre toate acestea, căci peştele ştim de unde se împute?!", a scris Ioan Holender.

Regizorul Andrei Şerban i-a răspuns lui Ioan Holender, catalogând totul ca fiind o răzbunare, un atac sub centură.

De asemenea, Renato Zanella îi răspunde, într-o scrisoare deschisă, publicată exclusiv de Adevarul, lui Ioan Holender, care l-a acuzat de incompetenţă.

„Dragă domnule Ioan Holender,

Cât de trist este să constat că vârsta înaintată nu v-a făcut mai înţelept, ci doar mai cinic, pueril şi cu unele pierderi de memorie.

Vă cunosc de peste 20 de ani şi încă observ că folosiţi aceleaşi metode pentru a capta atenţia. Am înţeles că, nemaiavând o funcţie managerială, încercaţi să vă poziţionaţi cât mai bine.

Nu se cuvine ca o persoană de talia dumneavoastră sa strângă informaţii din surse neoficiale şi să le folosiţi ca pe propriile dumneavoastră arme pentru a vă evidenţia ca "salvator al Patriei".

Poate că acum, pentru că aveţi mai mult timp liber şi nu mai sunteţi în centrul atenţiei, aveţi alt gen de preocupări.





Îmi amintesc atunci când eram la Viena, l-aţi invitat pe Andrei Şerban pentru a pune în scenă Văduva Veselă şi aţi facut publică admiraţia dumneavoastră pentru munca dumnealui. A fost doar o strategie de marketing?

Profesia noastră este alcătuită din perioade şi viziuni artistice şi trebuie să acceptaţi că a dumneavoastră a luat sfârşit şi să încercaţi să înţelegeţi noile generaţii şi noile energii.

Este o perioada de tranziţie, atât artistic cât şi politic, iar aerul pe care îl respirăm aici este mai mult decât promiţător.

Cunoscându-vă, aş putea doar să gândesc că ceea ce vă deranjează cel mai mult la doamna Beatrice Rancea este faptul că este femeie.

vând in vedere că aveţi mult timp la dispoziţie, puteţi să-l folosiţi înţelept, împreună cu abilităţile dumneavoastră, să vă ajutaţi ţara aşa cum ar trebui să facă o persoană de calibrul dumneavoastră.





De asemenea, aş dori să clarific declaraţia dumneavoastră neclară şi dubioasă legată de “schimbarea mea”de la Viena.

În anul 2003, cu doi ani înainte de sfârşitul mandatului meu am exprimat politicos în scris că nu aş fi disponibil pentru o posibilă reînnoire a contractului meu, din motive personale. Vă amintiţi? Am o copie a acestuia şi o pot transmite cu plăcere.

Dragă domnule Hollender, au trecut 13 ani de când am încetat să lucrăm împreună şi nu am spus un cuvânt sau un comentariu la adresa dumneavoastră.

Mi-ar plăcea să putem clarifica aspecte din trecut, dar acest lucru nu se poate întâmpla pe un blog, doar într-un alt loc“, a spus, în scrisoarea sa deschisă Renato Zanella.

Renato Zanella s-a nascut la Verona, in Italia, in 1961. A inceput studiile de balet la scoala locala, dupa care a studiat la Cannes, cu Rosella Hightower. In 1985, s-a alaturat baletului de la Stuttgart. In 1985 Ioan Holender l-a numit Directorul Baletului de la Opera de Stat din Viena, unde a ramas pana in 2005. De anul trecut conduce Corpul de Balet al Operei Naţionale Bucureşti (ONB), în locul lui Johan Kobborg.

