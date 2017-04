Finisaj Pavel Brăila la Eastwards Prospectus, cu un performance de zile mari

După un vernisaj-petrecere desfăşurat în noaptea de Anul Nou pe rit vechi, sunteţi aşteptaţi la un finisaj la fel de inedit.



Ca urmare a succesului înregistrat de la vernisajul din 13 ianuarie, expoziţia lui Pavel Brăila la Eastwards Prospectus s-a prelungit până pe 22 aprilie. Intitulată “New Year’s Dissections”, aceasta este prima expoziţie de amploare dintr-o galerie de artă din Bucureşti a lui Pavel Brăila, un artist care a fost prezent la documenta11 (2002) şi Manifesta 10 (2014), două dintre cele mai mari evenimente de artă contemporană din Europa.



Solo show-ul, ce se desfăşoară pe ambele etaje ale galeriei, aduce laolaltă lucrări video, serigrafii şi fotografii, majoritatea inspirate de Moldova şi Chişinău, oraşul natal al artistului. Printre lucrările expuse în premieră la Eastwards Prospectus se numără seria Stolen Billion, inspirată de ceea ce a fost numit „jaful secolului” - furtul a un miliard de dolari din sistemul bancar al Moldovei. Pavel Brăila oferă o reprezentare vizuală pentru această sumă de bani într-o serie de şase serigrafii, fiecare dintre ele redând miliardul convertit în lei moldoveneşti şi descris în câte una dintre bancnotele ce formează sistemul monetar al ţării (1, 5, 10, 20, 50 şi 100 lei). El subliniază astfel caracterul abstract al imaginii unui miliard de dolari în mintea majorităţii locuitorilor din Moldova.





Tot în premieră sunt expuse câteva lucrări video noi ale artistului: Foaia de control, care ne aminteşte de alfabetele diferite folosite în funcţie de împrejurările politice, prin intermediul unei maşini de scris ale cărei litere chirilice sunt înlocuite de cele latine, şi Narrated History, o serie de interviuri de rememorare realizate de Pavel Brăila cu părinţii şi alţi membri ai familiei.



Tema amintirilor este prezentă şi în lucrările video Recalling Events şi Kick Off, în timp ce New Year’s Dissections, care dă titlul expoziţiei, este un jurnal vizual al unei seri de Anul Nou în Moldova, când oamenii ciocnesc paharele de şampanie la miezul nopţii atât după ora Chişinăului, cât şi după ora Moscovei.

„Multe dintre lucrările lui Pavel Brăila sunt inspirate de Moldova şi Chişinău şi sunt dedicate lor. El este unul dintre puţinii artişti care reuşesc să vorbească despre o naţiune fără să eşueze în naţionalism, să evoce un stil de viaţă fără lamentaţii nostalgice, să creeze ode fără să se transforme într-un bard al statului”, spune criticul de artă Raluca Voinea.

„În New Year’s Dissections, artistul foloseşte ocazia oferită de începutul de an pentru a reflecta asupra unui trecut guvernat de vechile obiceiuri şi asupra unui viitor ce pare tot mai nesigur. Reflecţiile sale sunt însă pline de ironie: în spaţiul expoziţional suntem întâmpinaţi de portretul unui gangster transformat în erou revoluţionar şi numărăm banii jefuiţi de politicieni transformaţi în hoţi de bănci, în timp ce păşim pe straturi groase de confetti şi sărbătorim o Moldovă care se întoarce când spre Est, când spre Vest, când spre Est, când spre Vest”, adaugă ea.





SCURTĂ BIOGRAFIE



Pavel Brăila (născut în 1971) a participat, începând cu mijlocul anilor ’90, la numeroase expoziţii şi festivaluri de film, cu filme, lucrări video, instalaţii, fotografii şi performance-uri. În 2002, filmul său Shoes for Europe a făcut parte din programul documenta 11. Cinci ani mai târziu, ca artist în rezidenţă al DAAD Berliner Kunstlerprogramm, a prezentat monumentala instalaţie video Barons’ Hill la Neue Nationalgalerie în Berlin. Filmul său Definitively Unfinished a fost premiat la Oberhausen International Film Festival în 2009. Mai recent, Pavel Brăila a participat la Manifesta 10 - The European Biennial of Contemporary Art (2014) cu o serie de performance-uri desfăşurate în diferite spaţii publice din Sankt Petersburg şi a realizat conceptul artistic al primului Pavilion al Moldovei la Expoziţia Universală (Milano, 2015). Invitat la documenta pentru a doua oară în carieră, Pavel Brăila prezintă în această perioadă lucrarea The Golden Snow of the Sochi Olympics în Atena (8 aprilie - 16 iulie 2017).

Despre Eastwards Prospectus

Eastwards Prospectus este o galerie de artă contemporană cu un program vibrant de expoziţii dedicate unor valori confirmate din arta internaţională, precum şi unor artişti în afirmare, în special din Europa de Est, ale căror lucrări au o putere de fascinaţie la nivel internaţional. Înfiinţată în 2014, Eastwards Prospectus are un spaţiu versatil de expunere, care permite organizarea simultană a două expoziţii sau desfăşurarea uneia de amploare pe două niveluri.