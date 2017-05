Filme româneşti la festivalul internaţional VIS Vienna Shorts

În cadrul festivalului va fi prezentat vineri, la ora 16.30, la METRO Kinokulturhaus (Johannesgasse 4, Viena), filmul "I made You, I kill You", în regia lui Alexandru Petru Bădeliţă. Proiecţia face parte din competiţia Fiction&Documentary şi are loc în prezenţa regizorului.

Scurtmetrajul "4:15 PM Sfârşitul lumii", de Gabi Virginia Şargă şi Cătălin Rotaru va fi prezentat în data de 6 iunie, la ora 13.00, la METRO Kinokulturhaus (Johannesgasse 4, Viena), în cadrul Short Film Marathon II.

Irina Trocan şi Dan Angelescu participă în perioada 1-5 iunie la evenimentele din cadrul programului VIS Academy dedicate regizorilor, producătorilor, actorilor şi criticilor de film.

"Într-un exerciţiu de auto-exorcizare, Alexandru Petru Bădeliţă face cronica tulburătoare a copilăriei sale traumatizante, într-o complexă compoziţie cinematografică cu multiple straturi narative şi tehnici artistice. "I made You, I kill You/ Eu te-am făcut, eu te omor" exprimă textual puterea de viaţă şi de moarte pe care un paterfamilias o are asupra familiei sale şi funcţionează perfect ca motto al societăţii patriarhale ce guvernează viaţa din satul natal al autorului. Colaje cu fotografii de familie şi desene din copilărie sunt mixate cu secvenţe de animaţie şi elemente suprarealiste într-un întreg cinematografic captivant. Succesiunea de naraţiuni din off completează tabloul sumbru al unei copilării trăite într-un mediu familial toxic. Din naraţiunea tatălui răzbat, ca un ecou, aceleaşi relatări despre bătăi şi abuzuri, suferite de el însuşi, copil fiind. Realizăm astfel că, de fapt, nu e un monstru; pur şi simplu nu cunoaşte un alt fel de viaţă. I made YOU, I kill YOU spune, fără compromisuri, o poveste dureroasă despre o lume în care asemenea experienţe nu sunt o excepţie, ci un mod de viaţă“, spunea despre film Adina Marin, BIEFF 2017.

Scurtmetrajul "4:15 PM Sfârşitul lumii" (regia Gabi Virginia Şargă şi Cătălin Rotaru, România, 2016) spune povestea unui curier care ia un autostopist de pe marginea drumului. Când autostopistul spune că sfârşitul lumii este aproape, curierul îl crede nebun. Ce nu ştie este că întâlnirea îi va schimba viaţa din temelii.

Institutul Cultural Român de la Viena este partener al festivalului VIS Vienna Shorts care prezintă 347 de producţii grupate în 45 de programe, dintre care 100 filme din 33 de ţări în competiţiile Fiction&Documentary, Animation Avantgarde, Österreich Wettbewerb, Screensessions şi Très Chic. La festival vor participa aproximativ 100 de invitaţi internaţionali, regizori, producători, actori şi critici de film.

Festivalul internaţional de film de scurtmetraj a debutat în anul 2004 ca proiect studenţesc de promovare a tinerilor realizatori de filme.

Festivalul a cunoscut o creştere constantă, ajungând în prezent cel mai important festival de film de scurtmetraj din Austria. Ediţia din anul 2016 a atras 13.000 de spectatori care au participat la cele peste 300 de proiecţii. Anual sunt dedicate evenimente speciale producătorilor de filme cu rezultate remarcabile pe plan internaţional precum David OReilly, Miranda July, Ben Rivers, Mara Mattuschka, Virgil Widrich, Thomas Draschau, Lotte Schreiber, Norbert Pfaffenbichler şi Nicolas Mahler.