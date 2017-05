Dan Perjovschi expune la Sandwich

"Sandwich îşi asumă, de această dată, nu atât spaţiul pe care îl ocupă, cât însăşi limitele fizice care îl definesc, iar Dan Perjovschi găseşte cel mai direct mod de a valorifica materialul din care acestea au fost construite acum mai bine de 30 de ani. Sandwich e făcut din tablă, şi de aici a pornit totul.



Pentru World Attractions, Dan Perjovschi a gândit un mod de infiltrare, pe de o parte în scena de artă mondială - curatori, artişti, instituţii de artă cărora le-a cerut să participe în proiect, iar apoi în diverse spaţii private, prin intermediul unuia din cele mai banale şi răspândite obiecte simbolice. O contribuţie specială a fost făcută de curatoarea Iara Boubnova de la ICA - Sofia Gallery, printr-o selecţie de lucrări din cadrul proiectului Museum Souvenirs from the Non-existing Museum for Contemporary Art. Printre contribuitorii proiectului se mai numără şi KIASMA Helsinki, NBK Berlin, Kunsthalle Hamburg, TATE Modern, MoMA, Arrow Factory Beijing, şi mulţi alţii", explica organizatorii.



„O galerie între două garaje de tablă, la marginea Bucureştilor, în spatele Casei Scânteii poate fi mai cunoscută global decât un muzeu naţional aflat în buricul târgului, înconjurat de-un zid. M-am gîndit şi să fie ceva neobişnuit. Adică lumea se aşteaptă ca eu să desenez. Ei bine… De 30 de ani m-am asociat cu plăcere de orice încercare a unor artişti sau curatori de-a crea ceva nou şi de fiecare dată sunt uimit de energia şi inventivitatea noilor generaţii. Ăia bătrîni îşi fac case memoriale, ăştia tineri fac platforme pentru alţii… Sandwich e şi o recuperare a spaţiului comun privatizat manual. Combinatul comun a ajuns ateliere private. Dacă nu erau aceste ateliere şi acest soi de privatizare, praful se alegea de averea comună. Comunitatea din breaslă e mereu chestionată. Sandwich este un răspuns la problemă.



Vorba poştaşului: V-am mai adus nişte sandviciuri.” (D.P.)

Dan Perjovschi (n.1961) este unul dintre cei mai apreciaţi artişti români pe plan internaţional, având o bogată activitate artistică de peste 30 de ani. Artistul abordează teme sociale de actualitate în desenele şi textele sale, având o importantă contribuţie pentru cultura contemporană. A avut numeroase expoziţii solo în galerii şi muzee din întreaga lume, precum MoMA (US), Rupert (LTU), Kiasma (FIN), Reykjavik Museum of Art (ISL), Hayward Gallery, Tate Modern (UK), Para/Site Art Space (HK), şi altele. Printre premiile câştigate de artist se numără George Maciunas Prize (2004), ECF Princess Margriet Award (2013, cu Lia Perjovschi), şi Rosa Schapire Art Prize (2016).



sandwich valorifică potenţialul ascuns al unui spaţiu rezidual dintre două construcţii utilitare şi foloseşte limitele constructive ale acestuia pentru provocarea unor noi soluţii. sandwich​ funcţionează ca spaţiu independent de artă, din aprilie 2016​.

Dan Perjovschi, World Attractions: Berlin