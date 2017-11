Conferinţă de Crăciun în România. Dimensiunile ascunse ale Universului

Distinsul invitat Emilian Dudaş este profesor la École Polytechnique-Palaiseau, director de cercetare la Centrul Naţional de Cercetare Ştiinţifică (CNRS) din Franţa şi membru al Centrului de Fizică Teoretică.

Tema conferinţei, „Dimensiunile ascunse ale Universului“, face trimitere la teoria stringurilor, care implică ideea unificării celor două teorii fundamentale ale Universului, mecanica cuantică cu teoria generală a relativităţii. Există cu adevărat aceste corzi pe care să le fi folosit Universul ca să compună simfonia care înseamnă viaţa şi întreaga noastră existenţă? Şi, dacă aceste dimensiuni suplimentare există, iar noi nu am reuşit încă să le vedem, cum putem să o facem şi unde ar trebui să le căutăm? Profesorul Emilian Dudaş (foto) va răspunde la aceste întrebări la prima Conferinţă de Crăciun prezentată în limba română.



Conferinţa, la care va participa formaţia „Bucharest Singers“, este dedicată aniversării a 25 de ani ai Experimentului ATLAS de la LHC/CERN, aniversării a 5 de ani de la descoperirea Bosonului Higgs şi aniversării a 150 de ani ai Colegiului Naţional „Ferdinand I” Bacău (fostul Liceu Teoretic „George Bacovia” din Bacău, pe care distinsul oaspete l-a absolvit în 1983).



Conferinţa anuală de Crăciun de la Ateneul Român, aflată sub Înaltul Patronaj al Principesei Moştenitoare Margareta, este inspirată din celebrele Christmas Lectures inaugurate la Londra, în anul 1825, la Royal Institution. De atunci, aceste conferinţe au avut loc în Capitala Marii Britanii fiecare an, cu excepţia celui de al Doilea Război Mondial, iar începând din anul 1966 au fost difuzate de BBC.

Primele patru Conferinţe de Crăciun în România au fost susţinut,e la Ateneul Român, de Sir Tom Kibble, Imperial College Londra (2013 - What is the World Made Of), Joseph Silk, Universitatea Oxford (2014 - From Here to Eternity), Gérard Mourou, École Polytechnique, Paris (2015 - „Breaking Through the Unknown - Extreme Light Science to Art”).Rolf Heuer, preşedintele Deutsche Physikalische Gesellschaft, Germania (2016- „Science Bridging Cultures and Nations: Exploring the Early Universe“/ Ştiinţa – Punţi între culturi şi naţiuni: explorând universul timpuriu“.





„În intenţia mea, Conferinţele Ateneului Român trebuie să consacre un loc recunoscut de Europa academică, ca un spaţiu de dezbateri de mare rafinament intelectual a unor teme majore ştiinţifice, artistice, politice, literare, cu conferenţiari de mare calibru.

Ceea ce pot afirma astăzi este că am reuşit, după cinci ani, un nivel al temelor şi o valoare ştiinţifică a conferenţiarilor demne de cele mai înalte foruri academice mondiale“, subliniază Andrei Dimitriu, director general al Filarmonicii „George Enescu“.

Emilian Dudaş (n. 1965 la Lupeni) a absolvit în 1988 Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti. A urmat studii doctorale la Universitatea Paris-Sud, Orsay, unde şi-a susţinut teza în 1994, cu profesorul Pierre Binétruy, un recunoscut specialist în domeniul Cosmologiei şi unul dintre fondatorii Laboratorului de Astroparticule şi Cosmologie. În 2013, profesorul Emilian Dudaş, care are cetăţenie română şi franceză, a primit Premiul Gay-Lussac-Humboldt pentru Cercetare şi Royal Society International Exchanges Award 2017-2018 pentru activitatea sa de profesor. Este membru al Comitetului Consultativ al „Southern European Network in Mathematical and Theoretical Physics“ şi Membru al Science and Technology Facilities Council (STFC) al Marii Britanii.



Organizatori ai celei de-a cincea ediţii a Conferinţei de Crăciun: Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“, Filarmonica „George Enescu“, Clubul Rotary Bucureşti, Editura Curtea Veche, Institutul de Fizică Atomică. Evenimentul este sprijinit de Academia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării şi Inovării şi Unitatea Executivă de Finanţare a Educaţiei Superioare, Cercetării, Dezvoltării & Inovării, fiind realizazat în colaborare cu Ambasada Marii Britanii în România, British Council, Ambasada Franţei în România, Institutul Francez din Bucureşti.

