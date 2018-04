Balerina Francesca Velicu, premiată pentru „performanţă remarcabilă în dans”, la Gala Premiilor Olivier

Spectacolul „Le Sacre du Printemps” a fost susţinut la Sadler’s Wells, cel mai important centru al dansului britanic iar coregrafia îi aparţine celebrei Pina Bausch. Despre prestaţia tinerei balerine în spectacol, The Guardian a scris că a făcut o interpretare sinceră, iar The Times că „dansul ritualic al morţii a lăsat-o pe ea, dar şi pe noi, fără respiraţie”.

Gala Premiilor Olivier a avut loc la Royal Albert Hall. Premiile Laurence Olivier sunt prezentate annual de Societatea Teatrului Londonez (Society of London Theatre) pentru recunoaşterea excelenţei în teatru professional. Premiile erau cunoscute iniţial sub dennumirea de Premiile Societăţii de teatru West End (Society of West End Theatre Awards), dar au fost ulterior redenumite, în 1984, în cinstea actorului Laurence Olivier.