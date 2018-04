Andrei Pleşu: „Elemente de criză există peste tot, nu doar în România, iar ideea că o plecare te rezolvă, e utopică”

Se spune adesea că în România se scrie mult şi prost şi că, deşi ne informăm zilnic din diverse surse, de fapt nu aflăm nimic. Andrei Pleşu este unul dintre cei mai conştienţi oameni de astfel de lucruri. Primeşte săptămânal texte ale unor autori necunoscuţi şi se miră adesea de diverse persoane care apar la televizor şi vorbesc de parcă ştiu absolut tot, gata să explice orice.

Andrei Pleşu a ajuns să scrie mai mult decât ar vrea pentru că are o serie de obligaţii, iar actualitatea cere text, pentru că situaţia este presantă. Aşteaptă, în această lume confuză, ocazia de a scrie numai despre inactualităţi, mai ales că nu îşi doreşte să moară cu nume prcum Dragnea, Tăriceanu sau Băsescu pe buze. Deşi există o criză, eseistul consideră că plecarea din ţară nu e soluţie, ci mai degrabă o utopie, cu atât mai mult cu cât elemente de criză sunt peste tot.

Andrei Pleşu glumeşte spunând că visează la ziua de luni în care nu va avea de trimis un text la redacţie. Are exercţiul scrisului de zeci de ani, de când era „un elev harnic care voia să exerseze talente diverse”. Pentru că la matematică nu se prea pricepea, a ales să pună accentul pe compuneri. „Făceam tot felul de compuneri pe care, când le regăsesc azi, mă înroşesc. Aveau toate elementele convenţiei şcolare, ale concesiilor şcolare.. În orice caz, era un exerciţiu. Am scris mult.”

Este important, crede eseistul, să te obişnuieşti cu acest exerciţiu, dar şi cu publicul, de tânăr, „ca să nu mai trăieşti euforic faptul că ai produs o pagină”.

Andrei Pleşu se declară stupefiat de faptul că se scrie atât de mult în România. Săptămânal, primeşte câteva volume de versuri, scrise de poeţi pe care nu îi cunoaşte, de care nu a auzit.

„Acum primesc şi volume de aforisme, ceea ce mă stupefiază. Nu poţi să produci aforisme, cum produci reţete de bucătărie. Sunt oameni care se specializează...un volum cu o mie de aforisme, mai înţelept de atât nu poţi să ajungi”, a mai spus acesta.

Nu poate citi tot ce primeşte, motiv pentru care, spune el, cel mai probabil, a ajuns antipatic celor care îi trimit texte. Văzând atâtea versuri, a ajuns la concluzia că „foarte mulţi tineri au trăiri, dar nu ştiu să le exprime foarte articulat, şi atunci recurg la lirism”. Lirismul este cel care îţi permite, consideră Pleşu, să fii aproximativ,ezitant şi profund.

Problema nu e pornirea oamenilor de a scrie poezie, ci a te lua prea în serios, atât de mult „încât să nu mai poţi trăi pentru că ai de scris”. Profesorul său, Ion Frunzetti, obişnuia să numească astfel de efemeride, efemerinde, „în ideea că uneori te mai gândeşti şi să câştigi un ban din astea”.

Andrei Pleşu spune că a ajuns să scrie mai mult decât ar vrea pentru că are anumite obligaţii. Totuşi, tendinţa, la vârsta sa, a povestit acesta, este de a încetini ritmul. „...să reduc prezenţa mea publică fiindcă nu mai am destul timp să-mi fac propriile mele proiecte şi nici nu pot să mor, să îmbătrânesc vorbind de Dragnea, Tăriceanu, Orban, Băsescu...E trist să mori cu ei pe buze”.

Ar vrea să iasă din această situaţie, din acest carusel, după cum îl numeşte el, dar situaţia presantă nu îl lasă. O problemă mare cu care ne confruntăm este că, deşi aflăm zilnic noi informaţii, de fapt, nu ştim nimic.

„Sunt însă câţiva, recunosc, care mă intimidează şi pe care îi invidiez, fiindcă au aerul că ştiu tot, că au priceput tot şi că sunt gata să ne explice. Unul dintre ei e domnul Ion Cristoiu. Eu sunt uimit. Are aerul că e călare pe situaţie din toate unghiurile. Ca să fiu politically corect, am şi o doamnă care are aceleaşi capacităţi, doamna Alina Mungiu Pippidi. Ştie tot. Citesc şi sunt uimit. Lucrurile par clare”, a mai spus Andrei Pleşu.